. Леонид Агутин намекнул на расставание с Варум в своей новой песне

Музыкант Леонид Агутин и певица Анжелика Варум спровоцировали слухи о разводе. Слухи о том, что в звездной паре Агутин-Варум не все ладно, с завидной регулярностью гуляют уже несколько лет. Но на этот раз их спровоцировал сам «босоногий мальчик» своей новой грустной композицией «Последний трек». В нем есть такие слова: «Это последний трек о тебе. Я закрываю между нами дверь, но все жду, чтоб ты постучала». Тут же припомнили, что супруги давно не появлялись вместе в свете, хотя порой и выступают дуэтом в одних концертах. А еще Леонид Агутин известен своей любвеобильностью и кто-то его снова где-то с кем-то видел, и спутница снова была не женой.Больше всех по этому поводу почему-то переживает скандальный ведущий Отар Кушанашвили, который обычно знает все светские сплетни, но тут даже он в некотором замешательстве. «Я с трудом это переживу. Отказываюсь верить. Я их очень люблю», — прокомментировал журналист слухи в своем Telegram-канале. Агутин и Варум вместе уже больше двадцати лет. Сначала они спели на два голоса и сыграли в клипе «Королева», потом снялись в «Старых песнях о главном», где воссоздали сценку тайного свидания Штирлица с женой из фильма «Семнадцать мгновений весны». А затем уже больше не расставались. При этом Анжелика Варум больше времени проводит в США, где жил последние годы ее смертельно больной отец, а теперь там осталась их общая с Леонидом дочь Елизавета. Агутину комфортнее в России, за океан он летал лишь для того, чтобы повидаться с близкими.