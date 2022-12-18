. Лера Кудрявцева поколотила Иосифа Пригожина

Ведущая Лера Кудрявцева устроила разборки с мужем Валерии. В этом сезоне в шоу «Звезды сошлись!» у Леры Кудрявцевой появился новый соведущий – им стал Иосиф Пригожин. Тандем журналистки и продюсера поначалу многих смущал, а супруга деятеля отечественного шоу-бизнеса даже выразила предположение, что ему не стоило соглашаться на эту работу, поскольку теперь он оказался «по другую сторону баррикад». Однако, вопреки скептическим отзывам, Пригожину удалось сработаться со звездой НТВ, и теперь они даже позволяют себе шутить друг над другом в весьма провокационной манере. Так, продюсер поделился в Telegram-канале забавным роликом, снятым в студии шоу. В кадре они с Кудрявцевой сидят на диване и бьют друг друга по голове, причем ведущая делает это с особым усердием, шлепая рукой прямо по лысине коллеги. «Умейте смеяться над собой и над любыми обстоятельствами. Мне кажется, мы сработались. Заключительный эфир в этом году в это воскресенье, не пропустите», — подписал видео Пригожин, а уже в комментариях назвал свою соведущую «отличным партнером», а она в ответ заявила, что он «большой молодец». Оценила потасовку звезд и певица Валерия. Она оставила под постом череду смайликов, дав понять, что ее не смутило непозволительное поведение Кудрявцевой с продюсером, а вот многие подписчики Пригожина пришли в замешательство и заявили, что ведущие перестарались с эпатажем. «Уважаемые взрослые люди бьют друг друга по голове. Над чем смеяться?», «Что с ними? Некрасиво себя ведут», «Даже лайк не хочу ставить!», «Телеведущие не должны так себя вести!», — отчитали продюсера и журналистку фолловеры.