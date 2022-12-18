. Лиза Арзамасова поделилась совместным фото с Ильей Авербухом - именинником
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Лиза Арзамасова поделилась совместным фото с Ильей Авербухом - именинником

Лиза Арзамасова поделилась совместным фото с Ильей Авербухом - именинником
Актриса Лиза Арзамасова поздравила фигуриста, продюсера и любимого мужа Илью Авербуха с 49-летием. Елизавета Арзамасова дождалась полуночи и опубликовала в соцсетях поздравления в адрес своего любимого супруга - советского и российского фигуриста, режиссера театрализованных шоу Илью Авербуха. 18 декабря ему «стукнуло» 49 лет. «Илюша… Начинается твой день… 🙏🏻❤️ Пусть Новый Год твоей жизни будет  наполнен самыми счастливыми событиями! Любые трудности и неприятности - преодолеем вместе! Всё доброе преумножим! А все самые важные действия, самые нежные слова и поздравления, как всегда - дома. С Днем Рождения тебя! ❤️» - написала актриса под совместным фото.
В прошлом году Лиза Арзамасова и Илья Авербух стали родителями. У пары появился сын, которого назвали Львом. Именитый фигурист мечтает, что мальчик пойдет по его стопам. «Думаю, что мы попробуем отдать его в фигурное катание. Но постараюсь сразу объективно оценить его возможности, трезво посмотреть на своего ребенка. Если увижу, что это не его, не буду стремиться к воплощению собственных амбиций. А если у него, наоборот, все будет органично, он быстро будет схватывать, то почему бы и нет», — высказался Авербух, добавив, что прочит ему карьеру в одиночном катании. На днях малыш уже принял участие в репетиции шоу на льду «Волшебник станы Оз». Правда, пока только в качестве наблюдателя. Однако звездный отец уже видит у крохи большой интерес к конькам. К слову, Илья Изяславич признается, что не собирается останавливаться на одном наследнике от Арзамасовой. В планах тренера стать многодетным отцом. Авербух считает, что ему вполне по силам «поднять детей на ноги», по крайней мере, до их 20-летия. «Хочется еще и побыстрее! Мечтаю принять максимальное участие в воспитании детей, всех на ноги до 20 лет я поднять смогу. А дальше — как получится», цитирует Авербуха «ЭГ».
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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