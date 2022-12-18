. Ляйсан Утяшеву назвали слабачкой
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Ляйсан Утяшеву назвали слабачкой

Ляйсан Утяшеву назвали слабачкой
Ирина Винер высказалась о гимнастке Ляйсан Утяшевой. Прославленный тренер Ирина Винер дала характеристику экс-гимнастке, а ныне телеведущей Ляйсан Утяшевой. Известная гимнастка Ляйсан Утяшева не раз становилась победительницей спортивных соревнований российского и международного уровней. Но до заветной для всех спортсменов медали — олимпийской — так и не дошла. Ляйсан Утяшева оставила художественную гимнастику из-за проблем со здоровьем. Сейчас Ляйсан Утяшева — комментатор и телеведущая, да к тому же мама двоих детей и жена известного шоумена Павла Воли.
Между тем бывший тренер Ляйсан Утяшевой Ирина Винер дала понять, что ее воспитанница могла бы достичь в спорте больших высот, если б ту поменьше жалели и хвалили. «Если человека без конца гладить по головке и говорить «молодец, молодец», даже если он не молодец, то он становится слабаком. Так случилось с Утяшевой. Она привыкла быть самой лучшей. Когда она еще не тренировалась в сборной, мама ее говорила: «Только если вы будете ее тренировать, она придет к вам!» А потом, когда Утяшева пришла и увидела, что она не самая лучшая, уже не могла ничего с собой сделать», — высказалась Ирина Винер на «Легенды» на RTVI. 
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Яна Поплавская набросилась на Семена Слепакова
Яна Поплавская набросилась на Семена Слепакова
Алла Пугачева с сыном ходят по светским мероприятиям в Израиле
Алла Пугачева с сыном ходят по светским мероприятиям в Израиле
Ляйсан Утяшеву назвали слабачкой
Ляйсан Утяшеву назвали слабачкой
Дочка певицы Славы собирается сыграть пышную свадьбу через десять лет
Дочка певицы Славы собирается сыграть пышную свадьбу через десять лет
Семен Слепаков должен огромную сумму по налогам
Семен Слепаков должен огромную сумму по налогам
Британский адмирал выступил за более прочные связи с Россией
Британский адмирал выступил за более прочные связи с Россией
Звезде "Новых пацанок" Диане Янголенко грозит тюремный срок за кражу: "Ждет место за швейной машинкой"
Звезде "Новых пацанок" Диане Янголенко грозит тюремный срок
Умерла «лыжная бабушка Камчатки» альпинистка Людмила Аграновская
Умерла «лыжная бабушка Камчатки» альпинистка Людмила Аграновская
Ким Чен Ын с сестрой пропустили годовщину смерти отца
Ким Чен Ын с сестрой пропустили годовщину смерти отца
Шойгу проинспектировал российские войска в зоне СВО
Шойгу проинспектировал российские войска в зоне СВО
Шеф польской полиции сам выстрелил себе под ноги из украинского подарка
Шеф польской полиции сам выстрелил себе под ноги из украинского
Власти разработают единую концепцию архитектурного облика Байкальска
Власти разработают единую концепцию архитектурного облика Байкальска

Топ на сегодня

В Иркутске пройдут "Новогодние игры «Энергия» по хоккею с мячом
В Иркутске пройдут "Новогодние игры «Энергия» по хоккею с мячом
Алена Шишкова шокировала Викторию Боню своим опухшим лицом
Алена Шишкова шокировала Викторию Боню своим опухшим лицом
В США отменили запрет на допуск к секретным данным «отцу атомной бомбы»
В США отменили запрет на допуск к секретным данным «отцу атомной
Wildberries проверят на обоснованность введения штрафов для продавцов
Wildberries проверят на обоснованность введения штрафов для продавцов
МИД назвал преждевременной грядущую наземную операцию Турции в Сирии
МИД назвал преждевременной грядущую наземную операцию Турции в Сирии

Еще по теме

Жене Павла Воли удалось затмить Аллу Пугачеву
Ляйсан Утяшева рассказала о своем увольнении из шоу «Танцы»
Ляйсан Утяшева рассказала про железное правило своей семьи
Ляйсан Утяшева взбудоражила телезрителей стрип-пластикой