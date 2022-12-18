. Лолита Милявская рассказала о своих сексуальных желаниях

Певица Лолита Милявская призналась, куда не полетит отдыхать. Ведущая шоу «Суперстар! Возвращение» с нетерпением ждет момента, когда закончится сезон новогодних выступлений. Тогда она сможет отправиться на давно запланированный отдых. «Я сексом на пляже буду заниматься наконец-то!» — с радостью сообщила Лолита. Она не захотела раскрывать локацию, куда улетит. Однако назвала курорты, на которые в этот раз не планирует ехать.«Эмираты — это не то место, там всё в 2–3 раза дороже. На Мальдивы далеко лететь, есть места покруче и поближе. О них не скажу, не хватало вас там еще увидеть», — пошутила поп-звезда в общении с корреспондентами программы «Ты не поверишь!» на НТВ. Лолита привыкла во всем соблюдать осторожность. Она не делает собственные пикантные снимки из-за возможных мошенников, которые могут взломать ее телефон. «Не снимаю, я ничего не снимаю, мне так неинтересно. У каждого возраста свои приоритеты, и у каждой сексуальной поры тоже свои достоинства», — резюмировала исполнительница хита «На «Титанике».