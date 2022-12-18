. Лучше избегать: мужчины с какими именами никогда не будут верными мужьями

Не все мужчины одинаково преданы своим спутницам и являются хорошими мужьями. Склонность к изменам может определяться далеко не только знаком зодиака, генетикой, воспитанием, но и именем, данным при рождении. Обладатели некоторых из них, согласно статистике, очень редко или почти никогда не будут верными мужьями.

Мужчины с какими именами никогда не будут верными мужьями

Петр

Уверенные в себе, твердые личности. Они редко дорожат отношениями настолько, чтобы не подвергать их опасности расторжения. Петр знает, что никогда не будет одинок, сможет завоевать практически любую понравившеюся женщину, потому не видит необходимости быть образцовым партнером. А в это время женщина может влюбиться в него по уши, ведь уверенность и харизма всегда привлекали и будут привлекать слабый пол.

Владимир

Главная проблема обладателей этого имени — нестабильность. Они не могут раз и навсегда выбрать одну спутницу, отрезав для себя пути отхода. Мысль о том, что это не навсегда, постоянно присутствует в его голове. Рано или поздно он изменит или покинет семейный очаг, чтобы создать новый. Взывать к его совести при этом бесполезно — вину Владимир за собой не ощущает.





Лев

Можно сказать, что это главные нарциссы среди мужского населения планеты. Имя будто бы определяет его «царский» нрав, воспитывает в нем самолюбие, надменность. Рядом с ним должна быть только самая красивая девушка, а так как красавиц в нашей стране предостаточно, то периодически одна из них выигрывает воображаемый Львом конкурс красоты, в котором он сам единственный судья.

Арсений

Изначально Арсений не планирует быть изменщиком или человеком, который оставит свою жену и детей. Он искренне желает создать «ячейку общества», вот только все рано или поздно ему надоедает. Когда он и его избранница сталкиваются с бытовыми проблемами, когда женщина уже не столь привлекательна, как на первых свиданиях, Арсений ищет возможность уйти из семьи.