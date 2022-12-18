. Максим Виторган удивил располневшей фигурой

Актер Максим Виторган вернулся из Израиля в Москву и появился на рождественской вечеринке. Максим Виторган после резко сказанных слов в адрес событий в родной стране надолго пропадал из виду. С начала весны артиста не видно и не слышно — лишь иногда он позволяет себе сделать комментарий в адрес коллег по кинобизнесу, которые продолжают ходит на церемонии вручения премий и так же активно вести светскую жизнь, как и раньше. Сам Максим даже не приехал поддержать свою девушку Нино Нинидзе на ее недавней премьере. Позже он объявился в Израиле, из-за чего многие подумали, что артист перебрался туда навсегда. Ведь известно, что старшего сына Даниила и дочь Полину он перевез на Землю обетованную.Снимки с Максимом Виторганом появились в социальных сетях, и на них народ с трудом узнает знаменитость. Сын народного артиста Эммануила Виторгана порядком раздался, а его животик выпирает как у женщины на девятом месяце. Не секрет, что многие люди поправляются вовсе не от хорошей жизни, а заедая стресс. На видео Максим запечатлен в гостях у друзей. В кадре 50-летний актер рассказал, что его пригласили на рождественскую вечеринку: «Мне позвонил Дима, говорит: ''Приходи, у нас будет такая вечеринка. Приходи, про счастье все будет''».Интернет-пользователи отметили: Максим заметно поправился. Особенно это подчеркивает футболка, обтянувшая его совсем не плоский живот. С весны актер ведет закрытый образ жизни, нигде не появляется. Лишь однажды мелькнул на фотографии Аллы Пугачевой, после чего многие решили, что он примкнул к компании «сбежавших» знаменитостей. Точно известно, что в Израиль перебрались старшие дети Максима Виторгана — 26-летняя Полина и 22-летний Даниил, который пошел служить в израильскую армию.