. Максим Виторган удивил располневшей фигурой
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Максим Виторган удивил располневшей фигурой

Максим Виторган удивил располневшей фигурой
Актер Максим Виторган вернулся из Израиля в Москву и появился на рождественской вечеринке. Максим Виторган после резко сказанных слов в адрес событий в родной стране надолго пропадал из виду. С начала весны артиста не видно и не слышно — лишь иногда он позволяет себе сделать комментарий в адрес коллег по кинобизнесу, которые продолжают ходит на церемонии вручения премий и так же активно вести светскую жизнь, как и раньше. Сам Максим даже  не приехал поддержать свою девушку Нино Нинидзе на ее недавней премьере. Позже он объявился в Израиле, из-за чего многие подумали, что артист перебрался туда навсегда. Ведь известно, что старшего сына Даниила и дочь Полину он перевез на Землю обетованную.
Снимки с Максимом Виторганом появились в социальных сетях, и на них народ с трудом узнает знаменитость. Сын народного артиста Эммануила Виторгана порядком раздался, а его животик выпирает как у женщины на девятом месяце. Не секрет, что многие люди поправляются вовсе не от хорошей жизни, а заедая стресс. На видео Максим запечатлен в гостях у друзей. В кадре 50-летний актер рассказал, что его пригласили на рождественскую вечеринку: «Мне позвонил Дима, говорит: ''Приходи, у нас будет такая вечеринка. Приходи, про счастье все будет''».
Интернет-пользователи отметили: Максим заметно поправился. Особенно это подчеркивает футболка, обтянувшая его совсем не плоский живот. С весны актер ведет закрытый образ жизни, нигде не появляется. Лишь однажды мелькнул на фотографии Аллы Пугачевой, после чего многие решили, что он примкнул к компании «сбежавших» знаменитостей. Точно известно, что в Израиль перебрались старшие дети Максима Виторгана — 26-летняя Полина и 22-летний Даниил, который пошел служить в израильскую армию.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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