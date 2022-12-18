. Мария Максакова высказалась о содержавшей СССР Лайме Вайкуле
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Мария Максакова высказалась о содержавшей СССР Лайме Вайкуле

Мария Максакова высказалась о содержавшей СССР Лайме Вайкуле
Оперная певица Мария Максакова выступила с неожиданным заявлением. Лайма Вайкуле стала посмешищем, рассказав о том, что в прошлом… содержала Советский Союз. В этом ее поддержала оперная певица Мария Максакова, которая сегодня грудью защищает Украину. Максакова день за днем жестко критикует тех, кто встал на сторону России и лестно отзывается о звездах, защищающих Украину. В частности, похвал со стороны оперной певицы удостоилась Лайма Вайкуле. «Она права по поводу того, что содержала Советский Союз. Она даже не договаривает. Я больше скажу — если посмотреть начальное творчество Лаймы, она была, с моей точки зрения, еще ярче, чем Советский Союз корректировал. Она должна был стать ярчайшей звездой Бродвея. У нее потрясающая пластика, работоспособность, красота. У Лаймы образ Марлен Дитрих, она не вписывалась в советскую эстетику. Советский Союз ей должен не только невыплаченные гонорары, но гораздо больше», — считает 45-летняя Мария.
Что касается Лаймы Вайкуле, то сейчас артистка активно гастролирует по Европе и клянется, что больше никогда не приедет в Россию. За эти слова певица не раз становилась объектом для критики со стороны пользователей Сети, считающих звездную блондинку предательницей. «Выйди на Пикадилли и поплачь по-настоящему, актриса»; «Да иди ты лесом! Совсем неубедительно»; «Как смешно на это смотреть. Актриса никудышная, так слезу и не выдавила»; «Что за фальшь?! Смотреть противно!»; «Ужас, а мне когда-то нравилась эта певица», — сетовали многие в адрес 68-летней звезды.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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