. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов пришел на открытие РДДМ вместе с сыном
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов пришел на открытие РДДМ вместе с сыном

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов пришел на открытие РДДМ вместе с сыном

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов пришел на открытие учредительного съезда Российского движения детей и молодежи с сыном, первоклассником Тимуром Кравцовым.

Глава Минпросвещения и его сын написали письма защитникам Отечества, которые участвуют в СВО.


"Дорогой защитник нашего Отечества! Спасибо тебе за отвагу, за смелость, за то, что несмотря на опасность, находишься на передовой. Благодаря таким как ты и твои сослуживцы, мы победим! Победим нацизм, защитим наших детей, наше будущее поколение", - написал министр.

Он отметил, что все участники съезда РДДМ также передают свои горячие приветы всем, кто сейчас находится на передовой.

Кравцов также пообщался с участниками съезда. Ребята рассказали министру о том, каким они видят новое движение, а он поблагодарил их за инициативность.

"Мы считаем, что решение президента объявить 2023 год Годом педагога и наставника – очень актуально, подчеркивается важность данной профессии. Наставники помогают, вдохновляют, ставят цели и идут дальше вместе с нами", - рассказали ребята.

Глава Минпросвещения также во беседе с ребятами поделился воспоминаниями о своем детстве и о том, каким раньше было всесоюзное движение пионеров, состоять в которым было почетно.

"Это была большая честь. Мы учили клятву и старались хорошо учиться", - рассказал Кравцов.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Губернатор Иркутской области подписал указ о пособии на рождение и воспитание детей
Губернатор Иркутской области подписал указ о пособии на рождение и
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов пришел на открытие РДДМ вместе с сыном
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов пришел на открытие РДДМ вместе
В Тункинском нацпарке обустроили новую смотровую площадку «Саянай зурхэн»
В Тункинском нацпарке обустроили новую смотровую площадку «Саянай
С пациентами военного госпиталя в Иркутске работают реабилитологи и психологи
С пациентами военного госпиталя в Иркутске работают реабилитологи и
В ноябре жители Иркутской области совершили 230 тысяч покупок с помощью SberPay QR
В ноябре жители Иркутской области совершили 230 тысяч покупок с
Наглядное сравнение Grand Theft Auto V с трассировкой лучей и без нее
Наглядное сравнение Grand Theft Auto V с трассировкой лучей и без нее
Четыре человека пострадали в Белгородской области после работы системы ПВО
Четыре человека пострадали в Белгородской области после работы
Полиция Ирана арестовала известнейшую в стране актрису из-за протестов
Полиция Ирана арестовала известнейшую в стране актрису из-за протестов
Россиян предупредили о подорожании новых автомобилей после Нового года
Россиян предупредили о подорожании новых автомобилей после Нового года
Вика Цыганова заявила, что Даня Милохин завербованный агент
Вика Цыганова заявила, что Даня Милохин завербованный агент
Муж Анастасии Заворотнюк был в шоке, когда ее родня начала делить его вещи
Муж Анастасии Заворотнюк был в шоке, когда ее родня начала делить его
Оксана Самойлова заработала за 2022 год колоссальную сумму денег
Оксана Самойлова заработала за 2022 год колоссальную сумму денег

Топ на сегодня

На Александровском тракте водитель Toyota задел Nissan и столкнулся с пассажирским микроавтобусом
На Александровском тракте водитель Toyota задел Nissan и столкнулся с
17 декабря в Иркутске пройдет «Ярмарка Добра»
17 декабря в Иркутске пройдет «Ярмарка Добра»
NYT узнала о планах Украины совершить убийство начальника Генштаба РФ Герасимова
NYT узнала о планах Украины совершить убийство начальника Генштаба РФ
Названо основное преимущество российского комплекса «Пенициллин»
Названо основное преимущество российского комплекса «Пенициллин»
В Слюдянском районе сняли ограничение движения для большегрузов
В Слюдянском районе сняли ограничение движения для большегрузов

Еще по теме

Результаты ЕГЭ не ухудшились – Кравцов
Министр просвещения Сергей Кравцов поздравил педагогов, школьников, студентов и их родителей с Новым годом
Министр просвещения Сергей Кравцов принял участие в электронном голосовании
Сергей Кравцов выразил надежду на открытие школ 1 сентября