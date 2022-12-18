. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов пришел на открытие РДДМ вместе с сыном

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов пришел на открытие учредительного съезда Российского движения детей и молодежи с сыном, первоклассником Тимуром Кравцовым.

Глава Минпросвещения и его сын написали письма защитникам Отечества, которые участвуют в СВО.

"Дорогой защитник нашего Отечества! Спасибо тебе за отвагу, за смелость, за то, что несмотря на опасность, находишься на передовой. Благодаря таким как ты и твои сослуживцы, мы победим! Победим нацизм, защитим наших детей, наше будущее поколение", - написал министр.

Он отметил, что все участники съезда РДДМ также передают свои горячие приветы всем, кто сейчас находится на передовой.

Кравцов также пообщался с участниками съезда. Ребята рассказали министру о том, каким они видят новое движение, а он поблагодарил их за инициативность.

"Мы считаем, что решение президента объявить 2023 год Годом педагога и наставника – очень актуально, подчеркивается важность данной профессии. Наставники помогают, вдохновляют, ставят цели и идут дальше вместе с нами", - рассказали ребята.

Глава Минпросвещения также во беседе с ребятами поделился воспоминаниями о своем детстве и о том, каким раньше было всесоюзное движение пионеров, состоять в которым было почетно.

"Это была большая честь. Мы учили клятву и старались хорошо учиться", - рассказал Кравцов.