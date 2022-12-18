. Миро высказалась о разводе Леонида Агутина
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Миро высказалась о разводе Леонида Агутина

Миро высказалась о разводе Леонида Агутина
Уже давно ходят слухи о том, что певец Леонид Агутин награни развода с Анжеликой Варум. Слухи о разрыве звездной пары ходят давно. Известный блогер Лена Миро заговорила со своими подписчиками о разрыве отношений между Анжеликой Варум и Леонидом Агутиным. Она уверена, что поклонники судачат о холодке в паре не случайно.
По информации блогера, Варум уже давным-давно живет за границей, в то время как ее муж продолжает оставаться в России. Миро считает, что это ненормально для супругов. «Люди не зря говорят о разводе, он логично вытекает из ситуации. Зачем этим людям нужен брак, когда он не нужен им?» - рассудила она в своем ЖЖ. Между тем, Миро считает, что Варум и Агутин официально не станут разрывать брак, поскольку в этом уже нет смысла.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Полиция Ирана арестовала известнейшую в стране актрису из-за протестов
Полиция Ирана арестовала известнейшую в стране актрису из-за протестов
Россиян предупредили о подорожании новых автомобилей после Нового года
Россиян предупредили о подорожании новых автомобилей после Нового года
Вика Цыганова заявила, что Даня Милохин завербованный агент
Вика Цыганова заявила, что Даня Милохин завербованный агент
Муж Анастасии Заворотнюк был в шоке, когда ее родня начала делить его вещи
Муж Анастасии Заворотнюк был в шоке, когда ее родня начала делить его
Оксана Самойлова заработала за 2022 год колоссальную сумму денег
Оксана Самойлова заработала за 2022 год колоссальную сумму денег
Поклонницы Дмитрия Маликова умирают
Поклонницы Дмитрия Маликова умирают
Миро высказалась о разводе Леонида Агутина
Миро высказалась о разводе Леонида Агутина
Роза Сябитова рассказала шокирующую подноготную шоу «Давай поженимся»
Роза Сябитова рассказала шокирующую подноготную шоу «Давай поженимся»
Что можно и что нельзя делать в Николин день, 19 декабря 2022 года
Что можно и что нельзя делать в Николин день, 19 декабря 2022 года
В США признали лидерство России в арктическом регионе
В США признали лидерство России в арктическом регионе
Молдавия заявила о достижении независимости от российского газа
Молдавия заявила о достижении независимости от российского газа
ABC: Папа римский Франциск назвал конфликт на Украине "мировой войной"
ABC: Папа римский Франциск назвал конфликт на Украине "мировой

Топ на сегодня

Алена Шишкова шокировала Викторию Боню своим опухшим лицом
Алена Шишкова шокировала Викторию Боню своим опухшим лицом
На Александровском тракте водитель Toyota задел Nissan и столкнулся с пассажирским микроавтобусом
На Александровском тракте водитель Toyota задел Nissan и столкнулся с
NYT узнала о планах Украины совершить убийство начальника Генштаба РФ Герасимова
NYT узнала о планах Украины совершить убийство начальника Генштаба РФ
17 декабря в Иркутске пройдет «Ярмарка Добра»
17 декабря в Иркутске пройдет «Ярмарка Добра»
Названо основное преимущество российского комплекса «Пенициллин»
Названо основное преимущество российского комплекса «Пенициллин»

Еще по теме

Миро поставил крест на браке Леонида Агутина и Анжелики Варум
Леонид Агутин намекнул на расставание с Варум в своей новой песне
Помощник Агутина рассказал, где находится Анжелика Варум
Анжелика Варум улетела в Израиль вместе с Агутиным