. Миро высказалась о разводе Леонида Агутина

Уже давно ходят слухи о том, что певец Леонид Агутин награни развода с Анжеликой Варум. Слухи о разрыве звездной пары ходят давно. Известный блогер Лена Миро заговорила со своими подписчиками о разрыве отношений между Анжеликой Варум и Леонидом Агутиным. Она уверена, что поклонники судачат о холодке в паре не случайно.По информации блогера, Варум уже давным-давно живет за границей, в то время как ее муж продолжает оставаться в России. Миро считает, что это ненормально для супругов. «Люди не зря говорят о разводе, он логично вытекает из ситуации. Зачем этим людям нужен брак, когда он не нужен им?» - рассудила она в своем ЖЖ. Между тем, Миро считает, что Варум и Агутин официально не станут разрывать брак, поскольку в этом уже нет смысла.