. Муж Анастасии Заворотнюк был в шоке, когда ее родня начала делить его вещи
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Муж Анастасии Заворотнюк был в шоке, когда ее родня начала делить его вещи

Муж Анастасии Заворотнюк был в шоке, когда ее родня начала делить его вещи
Бывший супруг актрисы Анастасии Заворотнюк до сих пор на нее обижен. Анастасия Заворотнюк и военный летчик Олаф Шварцкопф поженились рано. Они расписались в начале 90-х, когда актриса еще не была известна широкой публике. Мужчина души не чаял в своей возлюбленной. Несмотря на сильное чувство, брак продержался недолго — супруги едва дотянули до ситцевой свадьбы. Развод молодых людей омрачился разделом имущества. Шварцкопф посетовал, что ему вернули только часть вещей. Дорогую технику, радиоаппаратуру и даже некоторые предметы гардероба семья Заворотнюк оставила себе. «Я быстро снял гараж и приехал за вещами, мне выдали отфильтрованный багаж. Валентина Борисовна указала мне, что можно забрать. Дорогие рубашки у меня были, мне их не отдали, был кухонный комбайн, электронож, видеокамера. Я вот думал, неужели мои рубашки подойдут ее отцу? Зачем они им? Ведь я намного крупнее его», — вспоминает 62-летний летчик и бизнесмен. Олаф уточнил, на тот момент он оплачивал съемную квартиру в Кунцево для жены и ее родителей. Семья актрисы только перебралась в Москву и еще не продала жилье в Астрахани, откуда переехала в столицу. Щедрость супруга родственники Заворотнюк не оценили, что до сих пор возмущает Шварцкопфа.  
«Было так неприятно. Они делили мои вещи, хотя такая интеллигентная семья. Для меня это было дико! Единственный человек, кто был расстроен из-за нашего расставания, — бабушка Насти. Даже плакала. Она очень хорошо ко мне относилась» — говорит мужчина о тех годах. После развода Заворотнюк вышла замуж за бизнесмена Дмитрия Стрюкова, владельца московского автосалона. В браке она родила дочь Анну и сына Майкла. В те года ей приходилось жить на две страны: Россию и США. Однако и этот брак распался. На съемочной площадке «Моей прекрасной няни» актриса познакомилась с Сергеем Жигуновым. Артисты начали встречаться, но их отношения закончились в 2008-м. Спустя несколько месяцев после расставания Заворотнюк нашла свое счастье с Петром Чернышевым и в 2018-м родила дочь Милу. Фигурист по сей день заботится об артистке, которой несколько лет назад диагностировали рак.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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