. На Байкальской горело административное здание на площади 825 квадратных метров

18 декабря в 05:25 на телефон 101 поступило сообщение о пожаре в административном здании с производственными помещениями на улице Байкальской Иркутске. На момент прибытия пожарных кровля здания была полностью в огне. Из-за сложной конструктивной особенности строения, горючего утеплителя и большой пожарной нагрузки внутри помещений огонь быстро распространился на большую площадь. Существовала угроза соседним складским строениям, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

В 07:18 пожар локализовали, в 08:11 — ликвидировали. Огнем повреждено здание и пристрой на общей площади 825 квадратных метров. Пострадавших нет. Предварительная причина пожара — замыкание электропроводки. Дознаватели МЧС России проводят проверку.



