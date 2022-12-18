. Наглядное сравнение Grand Theft Auto V с трассировкой лучей и без нее
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Наглядное сравнение Grand Theft Auto V с трассировкой лучей и без нее

Наглядное сравнение Grand Theft Auto V с трассировкой лучей и без нее


На этой неделе разработчики из Rockstar выпустили обновление Grand Theft Auto V и Grand Theft Auto Online для Xbox Series X и Playstation 5, которое добавляет трассировку лучей. Игра в режиме качества стала выглядеть заметно лучше, и многие игроки остались довольны апдейтом.

В сети появилось сравнение Grand Theft Auto V с трассировкой лучей и без нее. Канал ElAnalistaDeBits детально показал в новом видео, насколько преобразилась игра, благодаря использованию технологии Raytracing. Особенно хорошо трассировка лучей проявляет себя в дождливую погоду, что можно наглядно видеть в ролике.


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Отметим, что на Xbox Series S трассировка лучей отсутствует в Grand Theft Auto V и Grand Theft Auto Online.

# Технологии
По материалам: newxboxone

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