. Наглядное сравнение Grand Theft Auto V с трассировкой лучей и без нее





На этой неделе разработчики из Rockstar выпустили обновление Grand Theft Auto V и Grand Theft Auto Online для Xbox Series X и Playstation 5, которое добавляет трассировку лучей. Игра в режиме качества стала выглядеть заметно лучше, и многие игроки остались довольны апдейтом.

В сети появилось сравнение Grand Theft Auto V с трассировкой лучей и без нее. Канал ElAnalistaDeBits детально показал в новом видео, насколько преобразилась игра, благодаря использованию технологии Raytracing. Особенно хорошо трассировка лучей проявляет себя в дождливую погоду, что можно наглядно видеть в ролике.

Watch this video on YouTube

Отметим, что на Xbox Series S трассировка лучей отсутствует в Grand Theft Auto V и Grand Theft Auto Online.