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Наташа Королева выступала перед бандитами

Наташа Королева выступала перед бандитами
Певица Наташа Королева рассказала, как зарабатывала в девяностые. Пик популярности Наташи Королевой пришелся на начало и середину 90-х годов. В то время артистка часто получала приглашения на корпоративы. Певица вспомнила, как менялись заказчики в эти годы. Не секрет, что в предновогодний период звезды нарасхват из-за непрекращающихся корпоративов. В эти дни можно заработать столько денег, что они будут кормить потом целый год. Исполнительница «Маленькой страны» начала выступать еще в начале 90-х, тогда заказчиками чаще всего были люди из криминального бизнеса. «В 90-е годы новогодние праздники — это небольшие частные мероприятия, среди заказчиков которых нередко попадались люди, связанные с криминалом. Получались «сходки в новогоднем антураже». И у меня пару раз такие выступления были», сказала Наташа Королева.
Как признавались многие звезды, культура общения «заказчик-артист» тогда была на достаточно низком уровне, поэтому могло произойти все что угодно. Нередки были драк, стрельба и прочие разбирательства, соответствующие духу того времени. Но исполнительницу хита «Желтые тюльпаны» эти проблемы обошли стороной. Она вспоминает, что, выступая у «серьезных дядек», всегда пользовалась уважением. «Никогда не было никаких поползновений в мою сторону, приставаний или других эксцессов — все культурно! Наверное, в той среде считалось «не по понятиям» плохо обойтись с артисткой. Как говорится, «гусар ребенка не обидит». Наоборот, эти люди могли еще и сверх гонорара отблагодарить, и надарить кучу подарков, что было очень кстати», рассказывает певица. Самый запоминающийся период ее жизни — новогодняя ночь 2000 года. Тогда она успела за несколько часов объехать восемь площадок. Благо, большинство из них располагались в центре Москвы и не нужно было особенно спешить. «Я запомнила именно этот год, потому что все боялись, что в момент смены тысячелетий электронная техника даст сбой и отключится все — от телефонов и часов до электростанций — и вообще произойдет конец света. Может быть, поэтому люди отмечали праздник как в последний раз», — вспоминает Королева «7дней».
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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