. Нилов рассказал, почему соцработники смогут отказать пациенту в обслуживании на дому

Соцработники смогут отказать пациенту в обслуживании на дому по медицинским показаниям, согласно закону, который Госдума 13 декабря приняла в третьем чтении. Кроме того, для такого решения должно быть получено заключение уполномоченной медорганизации.

Как рассказал «Парламентской газете» председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР), сотрудники соцзащиты оказывают помощь на дому разным людям, в том числе тем, у кого диагностированы опасные заболевания.

«И, если социальный работник понимает, что контакт с таким пациентом опасен, у него должно быть право отказаться. Для медицинских работников этот вопрос уже давно урегулирован, а для социальных работников — нет. Причем на региональном уровне разными способами это пытались сделать, и именно поэтому соцработники обратились к нам, чтобы коррективы внести уже на федеральном уровне», — пояснил депутат.

Также он добавил, что речь не идет о том, что помощь не будет оказана вовсе. Это произойдет, но в специализированных медицинских учреждениях до момента выздоровления. А после получения соответствующего заключения уполномоченной медицинской организации социальная поддержка будет возобновлена.

Полностью материал будет опубликован на сайте «Парламентской газеты» позднее