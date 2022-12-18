. Нилов рассказал, почему соцработники смогут отказать пациенту в обслуживании на дому
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Нилов рассказал, почему соцработники смогут отказать пациенту в обслуживании на дому

Нилов рассказал, почему соцработники смогут отказать пациенту в обслуживании на дому

Нилов рассказал, почему соцработники смогут отказать пациенту в обслуживании на дому

Соцработники смогут отказать пациенту в обслуживании на дому по медицинским показаниям, согласно закону, который Госдума 13 декабря приняла в третьем чтении. Кроме того, для такого решения должно быть получено заключение уполномоченной медорганизации.

Как рассказал «Парламентской газете» председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР), сотрудники соцзащиты оказывают помощь на дому разным людям, в том числе тем, у кого диагностированы опасные заболевания.

«И, если социальный работник понимает, что контакт с таким пациентом опасен, у него должно быть право отказаться. Для медицинских работников этот вопрос уже давно урегулирован, а для социальных работников — нет. Причем на региональном уровне разными способами это пытались сделать, и именно поэтому соцработники обратились к нам, чтобы коррективы внести уже на федеральном уровне», — пояснил депутат.

Также он добавил, что речь не идет о том, что помощь не будет оказана вовсе. Это произойдет, но в специализированных медицинских учреждениях до момента выздоровления. А после получения соответствующего заключения уполномоченной медицинской организации социальная поддержка будет возобновлена.

Полностью материал будет опубликован на сайте «Парламентской газеты» позднее

# Политика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Губернатор Иркутской области подписал указ о пособии на рождение и воспитание детей
Губернатор Иркутской области подписал указ о пособии на рождение и
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов пришел на открытие РДДМ вместе с сыном
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов пришел на открытие РДДМ вместе
В Тункинском нацпарке обустроили новую смотровую площадку «Саянай зурхэн»
В Тункинском нацпарке обустроили новую смотровую площадку «Саянай
С пациентами военного госпиталя в Иркутске работают реабилитологи и психологи
С пациентами военного госпиталя в Иркутске работают реабилитологи и
В ноябре жители Иркутской области совершили 230 тысяч покупок с помощью SberPay QR
В ноябре жители Иркутской области совершили 230 тысяч покупок с
Наглядное сравнение Grand Theft Auto V с трассировкой лучей и без нее
Наглядное сравнение Grand Theft Auto V с трассировкой лучей и без нее
Четыре человека пострадали в Белгородской области после работы системы ПВО
Четыре человека пострадали в Белгородской области после работы
Полиция Ирана арестовала известнейшую в стране актрису из-за протестов
Полиция Ирана арестовала известнейшую в стране актрису из-за протестов
Россиян предупредили о подорожании новых автомобилей после Нового года
Россиян предупредили о подорожании новых автомобилей после Нового года
Вика Цыганова заявила, что Даня Милохин завербованный агент
Вика Цыганова заявила, что Даня Милохин завербованный агент
Муж Анастасии Заворотнюк был в шоке, когда ее родня начала делить его вещи
Муж Анастасии Заворотнюк был в шоке, когда ее родня начала делить его
Оксана Самойлова заработала за 2022 год колоссальную сумму денег
Оксана Самойлова заработала за 2022 год колоссальную сумму денег

Топ на сегодня

На Александровском тракте водитель Toyota задел Nissan и столкнулся с пассажирским микроавтобусом
На Александровском тракте водитель Toyota задел Nissan и столкнулся с
17 декабря в Иркутске пройдет «Ярмарка Добра»
17 декабря в Иркутске пройдет «Ярмарка Добра»
NYT узнала о планах Украины совершить убийство начальника Генштаба РФ Герасимова
NYT узнала о планах Украины совершить убийство начальника Генштаба РФ
Названо основное преимущество российского комплекса «Пенициллин»
Названо основное преимущество российского комплекса «Пенициллин»
В Слюдянском районе сняли ограничение движения для большегрузов
В Слюдянском районе сняли ограничение движения для большегрузов

Еще по теме

ЛДПР не поддержит бюджет-2017 во втором чтении
В России закрепят статус «детей войны»
Нилов о бюджете: предложенные методы лечения нас не устраивают
Нилов: родителям-одиночкам необходима адресная социальная помощь