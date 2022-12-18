. Новогодняя столица России в 2023 году?
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Новогодняя столица России в 2023 году?

Новогодняя столица России в 2023 году?
Какому городу в этом году достался почетный статус Новогодней столицы.   С 2013-го новогодними столицами России были Казань, Вологда, Владимир, Сортавала, Тамбов, Ханты-Мансийск, Тула, Рязань, Калуга и Нижний Новгород. Стало известно, какой город будет носить почетный статус весь следующий год. Новогодней столицей России — 2023 стал… Новосибирск! По традиции каждый город, получивший звание, разрабатывает и изготавливает уникальную снежинку, которую передает следующей новогодней столице. Новосибирску кристаллик вручил Нижний Новгород, а в 2024 году «эстафетную палочку» примет Суздаль. Праздничая программа уже разработана — с 23 декабря стартуют первые развлечения. Сразу отметим, что вход на мероприятия бесплатный, но где-то может понадобиться предварительная регистрация. «Для нашего города большая честь принимать у себя проект «Новогодняя столица России». Этот статус дает Новосибирску возможность показать особенности нашего города не только гостям из соседних регионов, но и туристам со всей страны. Это большой шанс для Новосибирска проявить свой туристический потенциал, заявить о планах дальнейшего развития города», — заявил мэр Анатолий Локоть. У Новосибирска должен был быть новогодний талисман. Мэрия предложила выбрать символ из животных местного зоопарка, однако ситуация приняла неожиданный поворот. Орангутан Бату, который проигрывал, выбился вперед, опередив снежного барса, амурского тигра, манула Айшу и белого медведя Шилку. В итоге посчитали, что голоса за примата сфабрикованы, и результаты аннулировали. Планировалось повторное переизбрание талисмана, но позже власть от этой идеи отказалась.
# Общество / Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Полиция Ирана арестовала известнейшую в стране актрису из-за протестов
Полиция Ирана арестовала известнейшую в стране актрису из-за протестов
Россиян предупредили о подорожании новых автомобилей после Нового года
Россиян предупредили о подорожании новых автомобилей после Нового года
Вика Цыганова заявила, что Даня Милохин завербованный агент
Вика Цыганова заявила, что Даня Милохин завербованный агент
Муж Анастасии Заворотнюк был в шоке, когда ее родня начала делить его вещи
Муж Анастасии Заворотнюк был в шоке, когда ее родня начала делить его
Оксана Самойлова заработала за 2022 год колоссальную сумму денег
Оксана Самойлова заработала за 2022 год колоссальную сумму денег
Поклонницы Дмитрия Маликова умирают
Поклонницы Дмитрия Маликова умирают
Миро высказалась о разводе Леонида Агутина
Миро высказалась о разводе Леонида Агутина
Роза Сябитова рассказала шокирующую подноготную шоу «Давай поженимся»
Роза Сябитова рассказала шокирующую подноготную шоу «Давай поженимся»
Что можно и что нельзя делать в Николин день, 19 декабря 2022 года
Что можно и что нельзя делать в Николин день, 19 декабря 2022 года
В США признали лидерство России в арктическом регионе
В США признали лидерство России в арктическом регионе
Молдавия заявила о достижении независимости от российского газа
Молдавия заявила о достижении независимости от российского газа
ABC: Папа римский Франциск назвал конфликт на Украине "мировой войной"
ABC: Папа римский Франциск назвал конфликт на Украине "мировой

Топ на сегодня

Алена Шишкова шокировала Викторию Боню своим опухшим лицом
Алена Шишкова шокировала Викторию Боню своим опухшим лицом
На Александровском тракте водитель Toyota задел Nissan и столкнулся с пассажирским микроавтобусом
На Александровском тракте водитель Toyota задел Nissan и столкнулся с
NYT узнала о планах Украины совершить убийство начальника Генштаба РФ Герасимова
NYT узнала о планах Украины совершить убийство начальника Генштаба РФ
17 декабря в Иркутске пройдет «Ярмарка Добра»
17 декабря в Иркутске пройдет «Ярмарка Добра»
Названо основное преимущество российского комплекса «Пенициллин»
Названо основное преимущество российского комплекса «Пенициллин»

Еще по теме

Путин подписал указ о расширении списка «Город трудовой доблести»
«Дружелюбный и по-настоящему зимний». Символом Нового года выбрали тамбовского волка
Новогодняя ярмарка в Костроме вошла в 10-ку наилучших праздников в Российской Федерации
Костромичи могут попасть в титры известной новогодней киноистории «Елки-5»