. Новогодняя столица России в 2023 году?

Какому городу в этом году достался почетный статус Новогодней столицы. С 2013-го новогодними столицами России были Казань, Вологда, Владимир, Сортавала, Тамбов, Ханты-Мансийск, Тула, Рязань, Калуга и Нижний Новгород. Стало известно, какой город будет носить почетный статус весь следующий год. Новогодней столицей России — 2023 стал… Новосибирск! По традиции каждый город, получивший звание, разрабатывает и изготавливает уникальную снежинку, которую передает следующей новогодней столице. Новосибирску кристаллик вручил Нижний Новгород, а в 2024 году «эстафетную палочку» примет Суздаль. Праздничая программа уже разработана — с 23 декабря стартуют первые развлечения. Сразу отметим, что вход на мероприятия бесплатный, но где-то может понадобиться предварительная регистрация. «Для нашего города большая честь принимать у себя проект «Новогодняя столица России». Этот статус дает Новосибирску возможность показать особенности нашего города не только гостям из соседних регионов, но и туристам со всей страны. Это большой шанс для Новосибирска проявить свой туристический потенциал, заявить о планах дальнейшего развития города», — заявил мэр Анатолий Локоть. У Новосибирска должен был быть новогодний талисман. Мэрия предложила выбрать символ из животных местного зоопарка, однако ситуация приняла неожиданный поворот. Орангутан Бату, который проигрывал, выбился вперед, опередив снежного барса, амурского тигра, манула Айшу и белого медведя Шилку. В итоге посчитали, что голоса за примата сфабрикованы, и результаты аннулировали. Планировалось повторное переизбрание талисмана, но позже власть от этой идеи отказалась.