. Нумерологический гороскоп на неделю с 19 по 25 декабря 2022 года
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Нумерологический гороскоп на неделю с 19 по 25 декабря 2022 года

Нумерологический гороскоп на неделю с 19 по 25 декабря 2022 года

Нумерология — древнейшая наука, которая занимается изучением энергетики чисел и их влияния на судьбу людей и мироздание. Эксперты в этой области дали свою оценку того, как нам с вами стоит поступать на этой неделе, чтобы привлечь больше удачи.


В целом неделя ожидается очень продуктивная и удачная. Числа помогут нам с вами выйти из состояния негатива, достичь поставленных задач и стать спокойнее. Это идеальное время для размеренной работы и дел по дому.

Нумерологический расчет на грядущую неделю

По традиции начинаем с нумерологического расчета числа-покровителя. Для этого нужно сложить все даты недели и прибавить к полученному результату порядковый номер месяца:

(19+20+21+22+23+24+25)+12=166. 1+6+6=13. 1+3=4

Получается, что энергетические потоки Четверки станут самыми мощными. В принципе, Четверка не запрещает нам с вами менять свою жизнь. Это неплохое время для преобразований, кардинальных изменений во всех сферах жизни, а также для нашей внутренней трансформации.


Проблема лишь в том, что времени на это будет не так много, ведь близится Новый год. Многие из нас будут заняты насущными делами. Четверка обладает очень сдержанной энергетикой, которая поможет оставаться продуктивными и спокойными, несмотря ни на что, и это огромный плюс.

Период с 19 по 25 декабря — это ваш шанс выбрать правильное направление движения по жизни. Следуйте голосу сердца, но не забывайте и о логике.

Советы нумерологов на неделю с 19 по 25 декабря 2022 года

Неделя хорошо подходит для самоанализа. Проанализируйте свое поведение и попробуйте определить, какие ваши черты характера тянут вас вниз. Вспомните все беды и неприятности, которые настигали вас в прошлом, и попробуйте понять, что стало причиной их появления.

Это прекрасное время для раскаяния. Четверка любит, когда люди признают свои ошибки и просят друг друга о прощении. Вспомните, как вы сами доставляли неприятности другим людям, и признайте свою ошибку, если таковая имела место быть.

Четверка может уготовить нам сюрпризы, неожиданные события, к которым мы будем не готовы, однако, это совсем не значит, что вы должны бояться перемен. Нумерологи советуют все время оставаться собранными, организованными. Пригодится умение подстраиваться под обстоятельства и с выгодой для себя менять планы и тактику поведения.


Несмотря на некоторую пассивность Четверки, для пассивных и ленивых людей период с 19 по 25 число может быть опасным. Если вы по своей натуре медлительный человек, то постарайтесь не откладывать на завтра то, что можно сделать сейчас.

Период не особо удачен для новых дел, построения новых планов. Не стоит начинать делать дома ремонт, отправляться в далекое спонтанное путешествие, совершать переезд в другую квартиру или дом, менять место работы.

Прощайте людям их проступки, относитесь ко всем с теплотой и любовью. Период благоприятен для совместной работы или отдыха в компании, в семье. Для ссор и выяснения отношений он точно неблагоприятен. Споров лучше избегать, а конфликты пресекать на корню.

Это хорошее время для внутренней, духовной трансформации. Читайте молитвы, занимайтесь духовными практиками. Можно поститься и проводить время в уединении, если вам так захочется.

Во время правления числа 4 нельзя переедать, злоупотреблять вредными привычками. Любые излишества только испортят вам настроение и могут стать причиной больших проблем с настроением.

Талисманы удачи на неделю с 19 по 25 декабря 2022 года

Белый цвет в одежде. Белый цвет с точки зрения биоэнергетики является универсальным. В нем, как в числе 4, соединены все четыре основные стихии: Вода, Воздух, Земля и Вода. Надевайте такую одежду, чтобы чувствовать гармонию. Не забывайте разбавлять белый цвет темными оттенками.

Самый гармоничный металл из всех — платина. В нем соединено две стихии — Вода и Воздух. Украшения из такого металла будет очень хорошо дополнять ваш светлый образ c обилием белого цвета.

Из минералов самыми лучшими станут те, которые также заключают в себе силу четырех стихий: малахит, алмаз, горный хрусталь, яшма. Все они по-своему хороши, а также не блокируют воздействие друг друга.

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По материалам: dailyhoro.ru

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