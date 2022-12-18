. Оксана Самойлова заработала за 2022 год колоссальную сумму денег
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Оксана Самойлова заработала за 2022 год колоссальную сумму денег

Оксана Самойлова заработала за 2022 год колоссальную сумму денег
Модель Оксана Самойлова зарабатывает сумасшедшие деньги. Рэпер Джиган и Оксана Самойлова отпраздновали свадьбу спустя 10 лет совместной жизни. Журналисты НТВ выяснили, что супруги потратили на торжество около 25 миллионов рублей.
Вообще, у так называемых молодоженов денег много. Джиган берет за корпоративы минимум два миллиона рублей. А Самойлова является владелицей клиники косметологии и агентства по подбору нянь. Кроме того, она шьет женскую и детскую одежду и развивает собственный косметический бренд. В программе «Ты не поверишь!» сообщили, что за последний год Оксана заработала около одного миллиарда рублей.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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