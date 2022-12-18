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Ольга Орлова рассказала о танцах дочки в животе

Ольга Орлова рассказала о танцах дочки в животе
Певица и ведущая Ольга Орлова рассказала подробности своей беременности. Уже в феврале артистка станет мамой во второй раз. Телеведущая ждет девочку. Как признается звезда, характер у малышки, судя по всему, будет далек от спокойного. Орлова часто общается с поклонницами и делится своими переживаниями или радостными новостями. Недавно ведущая «ДОМа-2» призналась, что волнуется из-за набора веса. «У меня рот не закрывается. С завтрашнего дня попытаюсь ограничить себя. Уже плюс 10 кг», — говорила она. Экс-солистка «Блестящих» не оставила публичную жизнь из-за беременности и вовсю ходит по светским мероприятиям, а на своем юбилее даже отплясывала босиком. «Малышка в животе не беспокоится, когда вы находитесь в шумных местах?» — спросили у нее.
Артистка поделилась, что девочка совсем не против ее активностей. «Малышка та еще тусовщица! Она нон-стоп танцует внутри, особенно ночью. Очень активная. Думаю, даст родителям жару, когда родится», — уверяет Орлова. К слову, чуть ли не ежедневно Ольга отбивается от хейтеров, которые не верят в ее беременность. Недавно к ним присоединилась и Алла Довлатова. Орлова не стала отмалчиваться. «Одно дело, когда люди хайпуют друг на друге, не общаясь лично, другое дело — когда человек знает меня. Я никогда не давала Алле повода усомниться в том, что я честна или нечестна. Очень странно, что публичный человек пишет «нехорошо дурить своих поклонников», — негодует 45-летняя Орлова. Алла в свою очередь поспешила оправдаться: мол, не так выразилась, вот и все. Ольгу это не проняло. «Она сказала, что не то имела в виду, но, мне кажется, все поняли одно и то же, и я в том числе. Меня это расстроило… Даже если бы у меня была суррогатная мама, то это только мое дело! Вот так обсуждать эту историю — некрасиво, все похоже на хайп!» — восклицала она.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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