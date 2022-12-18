. One Piece Odyssey можно будет опробовать бесплатно незадолго до релиза





Издательство Bandai Namco сообщило о планах выпустить демо-версию ожидаемого поклонниками One Piece проекта One Piece Odyssey. Игра выходит 13 января 2023 года, а за 3 дня до этого, 10 января, станет доступна ее демо-версия. Отмечается, что достигнутый в демо результат можно будет перенести в финальную версию игры.

Вместе с анонсом скорого выхода демо-версии, издательство Bandai Namco представило новый трейлер One Piece Odyssey, который называется «Воспоминания» — его можно посмотреть ниже.

Watch this video on YouTube

Напомним, ранее разработчики публиковали обзор геймплея игры One Piece Odyssey. Сам проект представляет собой приключение с элементами JRPG, он выйдет на Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5 и PC.