. Основой нового молодежного объединения станет Российское движение школьников
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Основой нового молодежного объединения станет Российское движение школьников

Основой нового молодежного объединения станет Российское движение школьников

Российское движение школьников войдет в состав нового молодежного объединения, сообщил председатель РДШ Сергей Рязанский. Об этом пишет ТАСС.

VI Съезд Российского движения школьников состоялся 18 декабря в Москве. Участники мероприятия подвели итоги работы за семь лет и приняли решение о реорганизации РДШ.


Как отметил председатель РДШ Сергей Рязанский, движение станет основой нового объединения, как самая многочисленная и самая опытная общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация в России.

"Российское движение школьников достигло того уровня развития и масштаба деятельности, которые диктуют необходимость вступления в новый организационный этап и получения новых знаний и опыта совместно с Российским движением детей и молодежи. РДШ станет системообразующей частью РДДМ, перейдет в новое качество и в новый организационный формат под эгидой Российского движения детей и молодежи", - сказал Рязанский.

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По материалам: uposters.ru

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