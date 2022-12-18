. Пахомов рассказал, кого затронет введение понятия «нецентрализованная система водоотведения»

Депутаты Комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ внесли на рассмотрение законопроект, в котором говорится о необходимости законодательно закрепить понятие «нецентрализованная система водоотведения».

Как пояснил «Парламентской газете» председатель Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов («Единая Россия»), введение в закон такого понятия затронет жителей, чьи дома не подключены к центральной системе водоснабжения и водоотведения, и где для сброса жидких отходов используют выгребные ямы, септики и другие подобные устройства.

«Сточные воды из них в конечном итоге сбрасывают в централизованную систему водоотведения и проводят их обработку в очистных сооружениях канализации», — отметил парламентарий. При этом между потребителями и гарантирующими эксплуатацию очистных сооружений организациями нет никаких нормативных отношений. По мнению депутата, такой правовой пробел нужно устранить.

«Кроме этого существенного изменения, закон совершенствуется в целом. Регулируется прием и очистка поливомоечных, дренажных вод, поступающих с улиц и общественных пространств. Здесь зачастую были сложности в определении объемов и воздействии на окружающую среду. Новая версия закона унифицирует эти нормы», — уточнил Пахомов.

Полностью материал будет опубликован на сайте «Парламентской газеты» позднее