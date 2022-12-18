. Певица Слава провела две адские ночи

Певица Слава призналась, что находится в подавленном состоянии. С Анатолием Данилецким артистка была вместе около 18 лет. А вчера сообщила, что окончательно с ним разошлась. Вчера популярная певица сообщила о расставании с миллионером Анатолием Данилицким. В гражданском браке с ним она прожила около 18 лет, но в последнее время отношения разладились. Пара так и не зарегистрировала союз в загсе, а ведь их общей дочери Антонине совсем скоро исполнится 11 лет. «Причины рассказывать не хочу, потому что было много чего хорошего…», — расказала артистка. Буквально сразу же после видеообращения, звезда стала жаловаться фанатам, поглаживая любимого кошку со словами: «Как же на самом деле хреново. Вот моя любовь, вот она меня любит по-настоящему».Поклонники решили, что Сава чувствует себя одиноко после того как рассталась с избранником. Незадолго до этого певица показывала, как в ее дворе с включенными сигналами стоит скорая помощь. Оказалось, что медпомощь понадобилась для дочери звезды. «Кто мамочку напугал? Кто две ночи не спал, со скорой помощью? Болеем, но уже все супер. Две адские ночки позади», — делилась исполнительница хита «Попутчица». Напомним, бывший гендиректор Национальной резервной корпорации старше Славы на 28 лет. Судьба свела их в ресторане, когда певица была только в начале творческого пути. Анатолий был женат, воспитывал двух детей, но Славу этот факт не волновал. Она решила, что при содействии Данилицкого станет популярной и начнет другую жизнь. Так начался их роман, вскоре мужчина расстался с женой, стал жить с избранницей. В декабре 2011 года Слава родила дочь Антонину. Во время беременности Анатолий предложил возлюбленной сыграть свадьбу, но она так и не состоялась.