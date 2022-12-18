. Певица слава расстается с миллионером и выложила список требований к новому
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Певица слава расстается с миллионером и выложила список требований к новому

Певица слава расстается с миллионером и выложила список требований к новому

Слава уже даже выкатила список требований к будущему претенденту на ее сердце. Но давайте обо всем по порядку.


Анастасия Сланевская и Анатолий Данилицкий вместе уже более двадцати лет. При этом они вместе сожительствуют, хотя Анатолий почти все это время состоял в официальном браке. Но это совсем им не помешало быть счастливыми и даже родить дочь.

Все это время Данилицкий всячески помогал Насте финансово. Также он сделал все для того, чтобы Анастасия смогла реализовать себя как певица. Ну и конечно же помог получить хорошее образование старшей дочери. Другими, словами - они были счастливы все это время.


Недавно Слава выдала свою дочь замуж и официально стала бабушкой. И теперь, судя по всему, решила позаботиться и о себе.Почему именно сейчас она решила завершить эти отношения - она не уточняет. Говорит лишь, что за все это время было много и хорошего и плохого.

Певица подготовила список требований к будушему возлюбленному. Она говорит, что открыта к новым отношениям, и хочет войти в 2023 год с новой любовью. И будущий мужчина должен быть богатым, красивым, внимательным и не бояться брать на себя ответственность.

# Шоу-бизнес
По материалам: kleo

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