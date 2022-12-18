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Певица Слава вышла на поиски нового мужчины

Певица Слава вышла на поиски нового мужчины
Певица Слава ошарашила новостью о расставании с мужем. Исполнительница хита «Я и ты» почти 20 лет жила в гражданском браке с бизнесменом Анатолием Данилицким, которому сейчас 70 лет. Однако в последнее время активно циркулировали слухи о разладе в звездной семье.  В Сети обсуждали видео, на котором Анатолий развлекается в компании других девушек. Слава долгое время молчала, но теперь решила расставить все точки над «i».
Артистка подтвердила, что больше не вместе с отцом младшей дочери. «Еще одна новость под Новый год. Я официально рассталась с Анатолием. Причины рассказывать не хочу, не буду, потому что было много всего хорошего, но в последние годы было много чего плохого», — призналась Слава. Певица заверила, что уже оправилась после разрыва и намерена в ближайшее время наладить личную жизнь. Артистка твердо знает, какой мужчина ей необходим. «Так что я красивая и прекрасная готова к новым отношениям — в следующий год с новыми отношениями. Знакомьте! Буду счастлива познакомиться с сексуальным, красивым, богатым, ответственным, заботливым, чтобы вкусно пах, симпатичным мужчиной, честным и порядочным», — призналась звезда. 
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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