. Пьяный Марат Башаров отвратителен и мерзок

Навка высказалась о зависимости актера и ведущего Марата Башарова. Спортсменка охарактеризовала скандального актера. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка в интервью Надежде Стрелец высказалась о своем бывшем возлюбленном Марате Башарове. Спортсменка считает актера очень талантливым и харизматичным. «Я считаю, что талант не пропьешь. Он очень харизматичный человек и мне очень жаль, что эта болезнь его подкосила и не дала возможность стать тем, кем он мог бы стать», - заявила она. Навка подчеркнула, что в новом сезоне «Ледникового периода» Башаров раскрылся и удивительно быстро пришел в форму.Известная фигуристка также впервые прокомментировала скандальные выходки своего бывшего возлюбленного Марата Башарова. «Он, к сожалению, страдает алкоголизмом. И когда он приходит в это состояние, то не контролирует себя. Это отвратительно, ужасно и мерзко, что он не может с этим бороться», - заявила она. Навка при этом подчеркнула, что на нее никогда в жизни никто ни разу не поднимал руку, в том числе, Марат Башаров. «Если человек хотя бы замахнулся, то от него надо бежать», - добавила Навка.