. Пять человек пострадали при пожаре на газовом месторождении в Иркутской области
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Пять человек пострадали при пожаре на газовом месторождении в Иркутской области

Власов: при пожаре на Марковском месторождении в Иркутской области пострадали 5 человек

Пять человек, по предварительным данным, пострадали в результате пожара на Марковском нефтегазоконденсатном месторождении в Иркутской области. Об этом в воскресенье, 18 декабря, сообщил глава поселка Верхнемарково, рядом с которым находится месторождение, Константин Власов, передает ТАСС.

По его словам, на объекте произошли взрыв и возгорание.

Ранее губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщал об одном пострадавшем.

Главное управление МЧС России по Иркутской области сообщило о пожаре на Марковском нефтегазоконденсатном месторождении вечером 18 декабря. К месту возгорания направлены пожарные бригады из ближайшего города Усть-Кута.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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