. Площадь пожара на Марковском месторождении составляет 400 квадратных метров

Возгорание на Марковском месторождении локализовали

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По состоянию на 00:30 19 декабря площадь пожара на технологической установке комплексной подготовки природного газа на Марковском месторождении Усть-Кутского района составляет 400 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области со ссылкой на доклад руководителя тушения пожара.

Возгорание ликвидируют 45 человек, задействовано 17 единиц техники. В готовности аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Иркутской области.

Пожар начался вечером 18 декабря в 2,7 километра от поселка Верхнемарково. В тушении задействованы автоматические системы пожаротушения. Губернатор Иркутской область Игорь Кобзев сообщил в своем телеграм-канале, что пожару присвоен третий номер сложности. Предположительно, пострадал один человек.