. Почему зимой тяжелее выспаться и как научиться легко просыпаться
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Почему зимой тяжелее выспаться и как научиться легко просыпаться

Почему зимой тяжелее выспаться и как научиться легко просыпаться

Почему зимой тяжелее выспаться и как научиться легко просыпаться

Зимой непросто встать с кровати даже бодрым жаворонкам. Это вполне естественно, уверяет доктор Наталья Зубарева. Она рассказала, как научиться легко и быстро просыпаться зимой. Эти советы помогут начинать утро с приятной бодрости.

Почему зимой тяжело просыпаться

Все дело в наших гормонах и циркадных циклах. Они тесно связаны между собой. В начале светового дня повышается уровень кортизола, он же известен нам как «гормон стресса». Именно благодаря ему нам проще проснуться на рассвете. 

Летом это так и работает, но зимой все иначе. Зачастую нужно просыпаться, когда еще светло. Организм к этому не готов, поэтому и «сопротивляется». 


Более того, человек чувствует сонливость и вялость на протяжении дня. Это потому, что в темное время суток на пике мелатонин. Благодаря этому гормону организм высыпается и восстанавливается. 

Дефицит света делает процесс вставания с кровати сложнее. Но, как отметила доктор, это не настолько критично. Если просыпаться очень тяжело, чаще всего это связано с распорядком дня. Например, нет графика сна, отдых некачественный или его недостаточно. 

Как научиться легко и быстро просыпаться

Наталья Зубарева рекомендует ложиться спать не позднее 23 часов и просыпаться в 6:30-7:00. При таком распорядке даже зимой будет легче просыпаться. Это позволяет организму выспаться и отлично восстановиться. Гормоны будут выделяться в нужном количестве, что благоприятно сказывается на сне и здоровье в целом.


Качественный сон возможен лишь в комфортных условиях. Следующие советы помогут организму лучше восстановиться ночью и легко проснуться утром:

  • спать на удобном матрасе и подушке оптимального размера;
  • комната должна быть прохладной, желательно проветрить ее перед отдыхом;
  • вечером не стоит пить крепкий чай и кофе, есть тяжелую пищу;
  • за несколько часов до сна ограничить физические, интеллектуальные и эмоциональные нагрузки;
  • минимум за два часа до отдыха не следует пользоваться гаджетами.

Доктор рекомендует не пить алкоголь вечером. Спирт плохо влияет на «быструю» фазу сна, которая важна для полноценного отдыха, поэтому утром, после застолья, не стоит ждать особой бодрости. 

Наталья Зубарева напоминает о пользе вечерних прогулок. Сон будет крепче, если за 1-2 часа до него походить в приятном темпе в ближайшем парке всего 30-40 минут.

Что делать, чтобы утром быть бодрее


Наладить распорядок дня ― это первое, что нужно сделать, чтобы легче просыпаться по утрам летом и зимой. Однако есть и другие полезные и действенные советы. Например, соблюдать водный режим.

Помните о правиле 8 стаканов. Это позволит ускорить метаболизм и обеспечить оптимальные условия для работы гормональной системы, благодаря чему организм будет лучше функционировать.

Сбалансированный рацион также важен. Не стоит переедать, есть много переработанной пищи — это полуфабрикаты, колбасы, мясные изделия, сладости. 

В рацион стоит добавить продукты питания, которые делают человека бодрее. Это овощи, фрукты и некоторые «суперфуды». Среди них женьшень, элеутерококк и родиола розовая.

# Общество
По материалам: rsute

Последние новости

ABC: Папа римский Франциск назвал конфликт на Украине "мировой войной"
ABC: Папа римский Франциск назвал конфликт на Украине "мировой
Почему зимой тяжелее выспаться и как научиться легко просыпаться
Почему зимой тяжелее выспаться и как научиться легко просыпаться
Постпред Крыма предостерег Грецию от передачи Украине комплексов С-300
Постпред Крыма предостерег Грецию от передачи Украине комплексов С-300
Эти игры выйдут на Xbox на следующей неделе: 20-23 декабря + релизы в Game Pass
Эти игры выйдут на Xbox на следующей неделе: 20-23 декабря + релизы в
За ночь в Иркутске выпала треть месячной нормы снега
За ночь в Иркутске выпала треть месячной нормы снега
Астропрогноз от Тамары Глобы на 18 декабря 2022 года: каких знаков зодиака ожидают перемены
Астропрогноз от Тамары Глобы на 18 декабря 2022 года: каких знаков
Три иркутянки незаконно оформили в собственность земельный участок на Байкальском тракте
Три иркутянки незаконно оформили в собственность земельный участок на
На Байкальской горело административное здание на площади 825 квадратных метров
На Байкальской горело административное здание на площади 825
Яна Поплавская набросилась на Семена Слепакова
Яна Поплавская набросилась на Семена Слепакова
Алла Пугачева с сыном ходят по светским мероприятиям в Израиле
Алла Пугачева с сыном ходят по светским мероприятиям в Израиле
Ляйсан Утяшеву назвали слабачкой
Ляйсан Утяшеву назвали слабачкой
Дочка певицы Славы собирается сыграть пышную свадьбу через десять лет
Дочка певицы Славы собирается сыграть пышную свадьбу через десять лет

Топ на сегодня

В Иркутске пройдут "Новогодние игры «Энергия» по хоккею с мячом
В Иркутске пройдут "Новогодние игры «Энергия» по хоккею с мячом
Алена Шишкова шокировала Викторию Боню своим опухшим лицом
Алена Шишкова шокировала Викторию Боню своим опухшим лицом
В США отменили запрет на допуск к секретным данным «отцу атомной бомбы»
В США отменили запрет на допуск к секретным данным «отцу атомной
МИД назвал преждевременной грядущую наземную операцию Турции в Сирии
МИД назвал преждевременной грядущую наземную операцию Турции в Сирии
На Александровском тракте водитель Toyota задел Nissan и столкнулся с пассажирским микроавтобусом
На Александровском тракте водитель Toyota задел Nissan и столкнулся с

Еще по теме

Почему сокращение светового дня снижает работоспособность и ослабляет нашу энергетику
Жить здорово с Еленой Малышевой - Помощь при отравлении (09.11.2017)
5 советов для тех, кто хочет просыпаться раньше и не уставать дольше
Нехватка витаминов зимой: как определить наличие проблемы