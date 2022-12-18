. Почему зимой тяжелее выспаться и как научиться легко просыпаться

Зимой непросто встать с кровати даже бодрым жаворонкам. Это вполне естественно, уверяет доктор Наталья Зубарева. Она рассказала, как научиться легко и быстро просыпаться зимой. Эти советы помогут начинать утро с приятной бодрости.

Почему зимой тяжело просыпаться

Все дело в наших гормонах и циркадных циклах. Они тесно связаны между собой. В начале светового дня повышается уровень кортизола, он же известен нам как «гормон стресса». Именно благодаря ему нам проще проснуться на рассвете.

Летом это так и работает, но зимой все иначе. Зачастую нужно просыпаться, когда еще светло. Организм к этому не готов, поэтому и «сопротивляется».





Более того, человек чувствует сонливость и вялость на протяжении дня. Это потому, что в темное время суток на пике мелатонин. Благодаря этому гормону организм высыпается и восстанавливается.

Дефицит света делает процесс вставания с кровати сложнее. Но, как отметила доктор, это не настолько критично. Если просыпаться очень тяжело, чаще всего это связано с распорядком дня. Например, нет графика сна, отдых некачественный или его недостаточно.

Как научиться легко и быстро просыпаться

Наталья Зубарева рекомендует ложиться спать не позднее 23 часов и просыпаться в 6:30-7:00. При таком распорядке даже зимой будет легче просыпаться. Это позволяет организму выспаться и отлично восстановиться. Гормоны будут выделяться в нужном количестве, что благоприятно сказывается на сне и здоровье в целом.





Качественный сон возможен лишь в комфортных условиях. Следующие советы помогут организму лучше восстановиться ночью и легко проснуться утром:

спать на удобном матрасе и подушке оптимального размера;

комната должна быть прохладной, желательно проветрить ее перед отдыхом;

вечером не стоит пить крепкий чай и кофе, есть тяжелую пищу;

за несколько часов до сна ограничить физические, интеллектуальные и эмоциональные нагрузки;

минимум за два часа до отдыха не следует пользоваться гаджетами.

Доктор рекомендует не пить алкоголь вечером. Спирт плохо влияет на «быструю» фазу сна, которая важна для полноценного отдыха, поэтому утром, после застолья, не стоит ждать особой бодрости.

Наталья Зубарева напоминает о пользе вечерних прогулок. Сон будет крепче, если за 1-2 часа до него походить в приятном темпе в ближайшем парке всего 30-40 минут.

Что делать, чтобы утром быть бодрее





Наладить распорядок дня ― это первое, что нужно сделать, чтобы легче просыпаться по утрам летом и зимой. Однако есть и другие полезные и действенные советы. Например, соблюдать водный режим.

Помните о правиле 8 стаканов. Это позволит ускорить метаболизм и обеспечить оптимальные условия для работы гормональной системы, благодаря чему организм будет лучше функционировать.

Сбалансированный рацион также важен. Не стоит переедать, есть много переработанной пищи — это полуфабрикаты, колбасы, мясные изделия, сладости.

В рацион стоит добавить продукты питания, которые делают человека бодрее. Это овощи, фрукты и некоторые «суперфуды». Среди них женьшень, элеутерококк и родиола розовая.