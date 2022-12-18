. Поклонницы Дмитрия Маликова умирают
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Поклонницы Дмитрия Маликова умирают

Поклонницы Дмитрия Маликова умирают
Певец Дмитрий Маликов ни как не хочет стареть. Глядя на Дмитрия Маликова, мало кто поверит, что в январе ему исполнится 53 года. Артист до сих пор верен имиджу молодости, может похвастаться свежим внешним видом и густой шевелюрой. Тему вечной молодости Маликова обсудили и в новом выпуске шоу Гарика Харламова и Тимура Батрутдинова, куда артист пришел в качестве гостя. «Вы знаете его, он всегда молодой. Человек, который абсолютно не умеет стареть», — представляли музыканта ведущие. По традиции комики зачитали визитную карточку гостя, правда, сугубо в юмористическом контексте. «Чтобы фанатки Дмитрия могли потанцевать на концерте, ему приходится исполнять все более медленные композиции. Кстати, да, у тебя же они все медленнее и медленнее стали», — обратился к певцу Гарик.
«Ну потому что некоторые девушки, которые выросли на моих песнях начали умирать», — пошутил в ответ Маликов в YouTube-шоу «ОХ». Артисты также поговорили об имидже музыканта, сравнив его с котом Леопольдом из одноименного мультфильма. «Было такое, чтобы ты взорвался просто? Я не представляю себе, чтобы Дмитрий Маликов…» — говорил Харламов. «На жену могу наорать», — признался певец. «Мне кажется, если я Маликова подрежу на дороге, он просто опустит стекло автомобиля и скажет с улыбкой: «Ну что ж ты?» — иронично заметил Иван Абрамов. «Я в этом отношении нормальный. Сказал бы: «Ну что ж ты, мудила?» — улыбался Дмитрий. Маликов действительно может похвастаться безупречной репутацией. Артист счастлив в единственном браке уже много лет. Супруги воспитывают двоих детей.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Полиция Ирана арестовала известнейшую в стране актрису из-за протестов
Полиция Ирана арестовала известнейшую в стране актрису из-за протестов
Россиян предупредили о подорожании новых автомобилей после Нового года
Россиян предупредили о подорожании новых автомобилей после Нового года
Вика Цыганова заявила, что Даня Милохин завербованный агент
Вика Цыганова заявила, что Даня Милохин завербованный агент
Муж Анастасии Заворотнюк был в шоке, когда ее родня начала делить его вещи
Муж Анастасии Заворотнюк был в шоке, когда ее родня начала делить его
Оксана Самойлова заработала за 2022 год колоссальную сумму денег
Оксана Самойлова заработала за 2022 год колоссальную сумму денег
Поклонницы Дмитрия Маликова умирают
Поклонницы Дмитрия Маликова умирают
Миро высказалась о разводе Леонида Агутина
Миро высказалась о разводе Леонида Агутина
Роза Сябитова рассказала шокирующую подноготную шоу «Давай поженимся»
Роза Сябитова рассказала шокирующую подноготную шоу «Давай поженимся»
Что можно и что нельзя делать в Николин день, 19 декабря 2022 года
Что можно и что нельзя делать в Николин день, 19 декабря 2022 года
В США признали лидерство России в арктическом регионе
В США признали лидерство России в арктическом регионе
Молдавия заявила о достижении независимости от российского газа
Молдавия заявила о достижении независимости от российского газа
ABC: Папа римский Франциск назвал конфликт на Украине "мировой войной"
ABC: Папа римский Франциск назвал конфликт на Украине "мировой

Топ на сегодня

Алена Шишкова шокировала Викторию Боню своим опухшим лицом
Алена Шишкова шокировала Викторию Боню своим опухшим лицом
На Александровском тракте водитель Toyota задел Nissan и столкнулся с пассажирским микроавтобусом
На Александровском тракте водитель Toyota задел Nissan и столкнулся с
NYT узнала о планах Украины совершить убийство начальника Генштаба РФ Герасимова
NYT узнала о планах Украины совершить убийство начальника Генштаба РФ
17 декабря в Иркутске пройдет «Ярмарка Добра»
17 декабря в Иркутске пройдет «Ярмарка Добра»
Названо основное преимущество российского комплекса «Пенициллин»
Названо основное преимущество российского комплекса «Пенициллин»

Еще по теме

Умер Дмитрий Хворостовский
Дмитрий Маликов сообщил о смерти Хворостовского
Дмитрий Маликов похвастался роскошной шевелюрой в молодости
СМИ: суррогатная мать родила Дмитрию Маликову второго ребенка