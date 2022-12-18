. Поклонницы Дмитрия Маликова умирают

Певец Дмитрий Маликов ни как не хочет стареть. Глядя на Дмитрия Маликова, мало кто поверит, что в январе ему исполнится 53 года. Артист до сих пор верен имиджу молодости, может похвастаться свежим внешним видом и густой шевелюрой. Тему вечной молодости Маликова обсудили и в новом выпуске шоу Гарика Харламова и Тимура Батрутдинова, куда артист пришел в качестве гостя. «Вы знаете его, он всегда молодой. Человек, который абсолютно не умеет стареть», — представляли музыканта ведущие. По традиции комики зачитали визитную карточку гостя, правда, сугубо в юмористическом контексте. «Чтобы фанатки Дмитрия могли потанцевать на концерте, ему приходится исполнять все более медленные композиции. Кстати, да, у тебя же они все медленнее и медленнее стали», — обратился к певцу Гарик.«Ну потому что некоторые девушки, которые выросли на моих песнях начали умирать», — пошутил в ответ Маликов в YouTube-шоу «ОХ». Артисты также поговорили об имидже музыканта, сравнив его с котом Леопольдом из одноименного мультфильма. «Было такое, чтобы ты взорвался просто? Я не представляю себе, чтобы Дмитрий Маликов…» — говорил Харламов. «На жену могу наорать», — признался певец. «Мне кажется, если я Маликова подрежу на дороге, он просто опустит стекло автомобиля и скажет с улыбкой: «Ну что ж ты?» — иронично заметил Иван Абрамов. «Я в этом отношении нормальный. Сказал бы: «Ну что ж ты, мудила?» — улыбался Дмитрий. Маликов действительно может похвастаться безупречной репутацией. Артист счастлив в единственном браке уже много лет. Супруги воспитывают двоих детей.