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Полиция Ирана арестовала известнейшую в стране актрису из-за протестов

Полиция Ирана арестовала известнейшую в стране актрису из-за протестовПолиция Ирана арестовала одну из самых известных актрис страны Алидусти из-за протестов

Полиция Ирана арестовала одну из самых известных актрис страны Таране Алидусти из-за протестов после новости о гибели 22-летней девушки — Махсы Амини, погибшей в сентябре после задержания полицией нравов за «неподобающее ношение хиджаба». Об этом сообщает Time.

Артистку арестовали «за распространение ложных и искаженных материалов, разжигание хаоса и поддержку антииранских движений». Алидусти опубликовала в соцсетях фотографию без хиджаба в знак солидарности с первым человеком, недавно казненным за преступления, предположительно совершенные во время общенациональных протестов.

«Его звали Мохсен Шекари. Каждая международная организация, которая наблюдает за этим кровопролитием и не предпринимает никаких действий, является позором для человечества», — написала актриса в социальных сетях.

Несколько других иранских знаменитостей «были вызваны в суд в связи с публикацией провокационного контента». Алидуости была арестована за то, что не предоставила «никаких документов, соответствующих ее утверждениям».

О казни первого участника массовых протестов в Иране стало известно 8 декабря. Согласно обвинительному акту, 23-летний рэпер Мохсен Шекари обвинялся в драке с применением холодного оружия и намерением убить офицера Басидж при исполнении служебных обязанностей. Помимо этого, его обвиняли в перекрытии улицы в районе Саттар-хан в Тегеране. Революционный суд Ирана также признал молодого человека виновным во «вражде против Бога».

Как сообщает Drutsche Welle (внесено в реестр СМИ-иноагентов), сам активист заявил, что был осужден после «показательного суда без какой-либо надлежащей правовой процедуры».

# В мире
По материалам: lenta.ru

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