. Постпред Крыма предостерег Грецию от передачи Украине комплексов С-300
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Постпред Крыма предостерег Грецию от передачи Украине комплексов С-300

Постпред Крыма предостерег Грецию от передачи Украине комплексов С-300Постпред Крыма Мурадов назвал передачу Украине греческих ЗРК С-300 рискованным шагомСюжетРабота систем ПВО:

Постпред Крыма при президенте РФ, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов оценил намерение Греции передать Украине зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-300. Об этом он рассказал РИА Новости.

Политик прокомментировал предложение министра национальной обороны Греции Никоса Панайотопулоса отправить Киеву системы ПВО российского производства взамен на поставку Афинам американских комплексов Patriot. «Такой шаг был бы бессмысленной демонстрацией враждебности в отношении России и рискованным шагом в отношении собственных национальных интересов», — предупредил он.

Мурадов также отметил, что С-300 «не будут работать против России» из-за системы распознавания «свой — чужой». «А вот радикально подорвать греческий оборонительный потенциал передача этих комплексов Киеву, безусловно, способна», — указал вице-премьер.

16 декабря Панайотопулос рассказал, что Афины готовы передать Киеву не только С-300, но и другие элементы эшелонированной системы противовоздушной обороны (ПВО), в том числе комплексы «Тор-М1» и «Оса-АКМ».

Ранее телеканал CNN сообщил, что на этой неделе власти США могут объявить о передаче Киеву систем Patriot. Отмечалось, что это решение должен утвердить министр обороны страны Ллойд Остин, после чего документ должен подписать президент Джо Байден. Однако в Белом доме эту информацию не подтвердили.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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