. Продюсер Тамары Гвердцители рассказал о ее тяжелом состоянии

Певица Тамара Гвердцители после смерти матери начала таять на глазах. Тамара Гвердцители переживает самый сложный период в своей жизни. В середине октября умерла ее мама — самый близкий и любимый человек. 83-летняя Инна Владимировна Кофман долго страдала от проблем с сердцем. Она умерла у себя на родине — в Грузии. Как известно, дочь возила ее к ведущим специалистам Израиля, но все попытки помочь оказались безуспешными, женщина скончалась в возрасте 83 лет. Все то время, пока мама артистки болела, она находилась с ней рядом, несмотря на гастроли и запланированные выступления. И до сих пор она в Грузии. Оправиться после смерти мамы исполнительница хита «Мамины глаза» не может по сей день. Из-за стресса она уже два раза попадала в больницу.Журналисты из «МК» пообщались с директором Тамары Михайловны Сергеем Пудовкиным, который рассказал, что 60-летней певице становится только хуже — она в критическом состоянии, хоть и уже находится дома. «Говорить о возвращении на сцену я, к сожалению, не могу. У нее катастрофическая, ужасная ситуация. Тамара Михайловна не может жить без мамы. С мамой Тамара Михайловна была неразрывным целым: она жила ею, возвращаясь домой, показывая все свои достижения. Бывают такие ситуации, когда мама и дочь не могут жить без друг друга. Этот случай такой. Ей очень плохо, а чем помочь, я не знаю. Мы только вчера разговаривали: она плачет, не переставая», — говорит продюсер, который сейчас находится вдали от артистки.Тамара Михайловна много раз говорила в интервью, что не видит жизни без матери. Она была для звездной дочери единственным советчиком, честным критиком и лучшим другом. Директор артистки понимает, что таким состоянием Гвердцители себя же губит. Его главный страх — чтобы сейчас со звездой ничего не случилось: «Я не хочу каркать, но, к сожалению, вижу, что происходит. А происходит очень страшное. Прийти к ней домой, налить чая, обнять по-человечески я ее не могу, потому что она находится в Грузии, недалеко от того места, где похоронена ее мама. А я здесь, в Москве».