. Пропавший Владимир Познер, как оказалось, сейчас чрезвычайно востребован
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Пропавший Владимир Познер, как оказалось, сейчас чрезвычайно востребован

Пропавший Владимир Познер, как оказалось, сейчас чрезвычайно востребован
Как выяснилось, Владимир Познер – желанный гость на закрытых вечеринках. Владимир Познер вернулся к работе на время новогодней «лихорадки». 88-летний ведущий не мог упустить возможность заработать миллионы на проведении праздничных мероприятий. Правда, к их выбору он подходит с осторожностью. Похоже, что он не очень хочет знать, чтобы СМИ широко освещали его присутствие в Москве. Накануне Познер провел церемонию награждения журнала «Компания». На сцену он вышел в элегантном черном костюме и белой рубашке. Говорят, что именно на этом мероприятии журналист трудился чуть ли не бесплатно (на дружеских условиях). Впрочем, очевидно, что расписание Познера забито другими закрытыми вечеринками, куда его позвали в роли ведущего.
«В этом году мэтр тележурналистики востребован как никогда. Безудержное веселье не в тренде, а вот облагородить ивент  Познером — это красиво, хоть и дорого», — пишет Telegram-канал «Героиня Татлера». Стоит отметить, что Познер открыто не заявлял о своей эмиграции, но, по слухам, много времени проводит за пределами России. Как, впрочем, и другие российские звезды. Напомним, что самым обсуждаемым среди «побегов» стал переезд Аллы Пугачевой в Израиль. Она уехала с мужем и детьми, для которых нашла за границей хорошую частную школу. Сегодня, кстати, в Сети появилось новое фото Примадонны с её сыном Гарри. Кадр был сделан на открытии выставки в Тель-Авиве, куда Пугачева пришла, чтобы поддержать старого друга.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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