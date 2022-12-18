. Пропавший Владимир Познер, как оказалось, сейчас чрезвычайно востребован

Как выяснилось, Владимир Познер – желанный гость на закрытых вечеринках. Владимир Познер вернулся к работе на время новогодней «лихорадки». 88-летний ведущий не мог упустить возможность заработать миллионы на проведении праздничных мероприятий. Правда, к их выбору он подходит с осторожностью. Похоже, что он не очень хочет знать, чтобы СМИ широко освещали его присутствие в Москве. Накануне Познер провел церемонию награждения журнала «Компания». На сцену он вышел в элегантном черном костюме и белой рубашке. Говорят, что именно на этом мероприятии журналист трудился чуть ли не бесплатно (на дружеских условиях). Впрочем, очевидно, что расписание Познера забито другими закрытыми вечеринками, куда его позвали в роли ведущего.«В этом году мэтр тележурналистики востребован как никогда. Безудержное веселье не в тренде, а вот облагородить ивент Познером — это красиво, хоть и дорого», — пишет Telegram-канал «Героиня Татлера». Стоит отметить, что Познер открыто не заявлял о своей эмиграции, но, по слухам, много времени проводит за пределами России. Как, впрочем, и другие российские звезды. Напомним, что самым обсуждаемым среди «побегов» стал переезд Аллы Пугачевой в Израиль. Она уехала с мужем и детьми, для которых нашла за границей хорошую частную школу. Сегодня, кстати, в Сети появилось новое фото Примадонны с её сыном Гарри. Кадр был сделан на открытии выставки в Тель-Авиве, куда Пугачева пришла, чтобы поддержать старого друга.