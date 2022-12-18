. Резиденция Деда Мороза в Иркутске начнет работать 17 декабря

17 декабря в сквере имени Кирова в Иркутске заработает резиденция Деда Мороза. Торжественное открытие — в 15:00, маленьких иркутян ждет развлекательная программа, сообщает пресс-служба администрации города.

В выходные и праздничные дни с Дедом Морозом и Снегурочкой можно будет пообщаться в очном формате. В будни с ними можно будет поговорить по видеосвязи в телеграм-канале: @Dedmoroz38. Посещение резиденции бесплатное.

Расписание:





18 декабря, 24 декабря, 25 декабря — очно с 13:00 до 20:00, перерыв с 16:00 до 17:00;







с 19 декабря до 31 декабря 2022 года (включительно) — онлайн с 13:00 до 20:00, перерыв с 16:00 до 17:00;







с 1 января по 7 января 2023 года (включительно) — очно с 13:00 до 20:00, перерыв с 16:00 до 17:00.



