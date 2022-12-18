. Родильное отделение Шелеховской районной больницы открыли после капремонта

16 декабря в Шелеховской районной больнице открыли родильное отделение после капитального ремонта, сообщил осуществляющий полномочия министра здравоохранения Иркутской области Алексей Шелехов. Выполнили капитальный ремонт кровли и третьего этажа больницы, частичный капитальный ремонт второго этажа, косметический ремонт первого этажа.

В родильном отделении обновили медоборудование, а также полностью заменили мебель. В скором времени планируется купить новый аппарат ультразвукового исследования, мониторы слежения и аппарат искусственной вентиляции легких для новорожденных.

Родильное отделение Шелеховской районной больницы оказывает медицинскую помощь по родовспоможению жительницам Шелехова, Шелеховского и Иркутского районов. Капремонт отделения начали в сентябре этого года, на строительные работы и ремонт крыши из областного бюджета было выделено 3,5 миллиона рублей. Кроме того, были задействованы средства Шелеховской районной больницы.