. Родильное отделение Шелеховской районной больницы открыли после капремонта
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Родильное отделение Шелеховской районной больницы открыли после капремонта

Родильное отделение Шелеховской районной больницы открыли после капремонта

16 декабря в Шелеховской районной больнице открыли родильное отделение после капитального ремонта, сообщил осуществляющий полномочия министра здравоохранения Иркутской области Алексей Шелехов. Выполнили капитальный ремонт кровли и третьего этажа больницы, частичный капитальный ремонт второго этажа, косметический ремонт первого этажа.

В родильном отделении обновили медоборудование, а также полностью заменили мебель. В скором времени планируется купить новый аппарат ультразвукового исследования, мониторы слежения и аппарат искусственной вентиляции легких для новорожденных.

Родильное отделение Шелеховской районной больницы оказывает медицинскую помощь по родовспоможению жительницам Шелехова, Шелеховского и Иркутского районов. Капремонт отделения начали в сентябре этого года, на строительные работы и ремонт крыши из областного бюджета было выделено 3,5 миллиона рублей. Кроме того, были задействованы средства Шелеховской районной больницы.

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По материалам: irk

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Родильное отделение Шелеховской районной больницы открыли после капремонта
Родильное отделение Шелеховской районной больницы открыли после

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