. Россиян предостерегли о банковских уловках при открытии предновогоднего депозита
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » Россиян предостерегли о банковских уловках при открытии предновогоднего депозита

Россиян предостерегли о банковских уловках при открытии предновогоднего депозита

Россиян предостерегли о банковских уловках при открытии предновогоднего депозитаФинансист Бадалов: предновогодние депозиты выгодны в первую очередь самим банкам

Финансист Лазарь Бадалов рассказал, что многие банки запускают предновогодние акции с заманчивыми для клиентов условиями, однако выгоду от них получают, прежде всего, сами банки. Этим он поделился с агентством «Прайм».

«Конечно, можно найти предновогодние предложения с повышенными ставками. Но такое поведение банков объясняется достаточно просто — в конце года у многих клиентов истекают депозиты и банки хотят удержать старых вкладчиков и привлечь новых», — пояснил финансист. По его словам, важно сохранять бдительность и не попадаться на уловки банков, например, не доверять рекламе, в которой представлены наиболее выгодные условия.

Бадалов также призвал помнить о комбинировании процентных ставок, когда процент по депозиту может быть повышенным только на часть периода, после чего ставка станет прежней. Наибольшую опасность для клиентов банка представляют сложные инвестпродукты, подчеркнул специалист. В них присутствует депозит, однако на итоговую прибыль влияет инвестиционная составляющая, которая является непредсказуемой.

Ранее россиянам рассказали, что банк может простить кредит в случае, если у заемщика не хватает средств для выплаты долга. Уточнялось, что банки в большинстве случаев предпочитают списать задолженность как безнадежную к взысканию, чем просто простить ее.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Россиян предостерегли о банковских уловках при открытии предновогоднего депозита
Россиян предостерегли о банковских уловках при открытии
Лучше избегать: мужчины с какими именами никогда не будут верными мужьями
Лучше избегать: мужчины с какими именами никогда не будут верными
Певица слава расстается с миллионером и выложила список требований к новому
Певица слава расстается с миллионером и выложила список требований к
Как нарядить елку, чтобы привлечь удачу, деньги и любовь в 2023 году
Как нарядить елку, чтобы привлечь удачу, деньги и любовь в 2023 году
Названы кандидаты на возможный обмен заключенными между Россией и США
Названы кандидаты на возможный обмен заключенными между Россией и США
Анна Седокова встретила 40-летие одна в Париже
Анна Седокова встретила 40-летие одна в Париже
Лера Кудрявцева поколотила Иосифа Пригожина
Лера Кудрявцева поколотила Иосифа Пригожина
Екатерина Климова поделилась фото 7-летней дочки с ее первого школьного бала
Екатерина Климова поделилась фото 7-летней дочки с ее первого
Ивана Урганта заменяют, где только можно
Ивана Урганта заменяют, где только можно
Максим Виторган удивил располневшей фигурой
Максим Виторган удивил располневшей фигурой
Илья Авербух с годовалым сыном в костюме львенка вышел на лед
Илья Авербух с годовалым сыном в костюме львенка вышел на лед
Василиса Володина сообщила, что скоро наступит тяжелое время
Василиса Володина сообщила, что скоро наступит тяжелое время

Топ на сегодня

По мнению Безверховой, Барзиков — подлый и трусливый
По мнению Безверховой, Барзиков — подлый и трусливый
Россияне стали чаще покупать товары категории «18+»
Россияне стали чаще покупать товары категории «18+»
В Иркутске пройдут "Новогодние игры «Энергия» по хоккею с мячом
В Иркутске пройдут "Новогодние игры «Энергия» по хоккею с мячом
Муж певицы Славы проводит время с молодыми девушками
Муж певицы Славы проводит время с молодыми девушками
В США отменили запрет на допуск к секретным данным «отцу атомной бомбы»
В США отменили запрет на допуск к секретным данным «отцу атомной

Еще по теме

Как работают банки в новогодние праздники 2018
Финансист рассказал, когда нужно возвращаться в депозиты
Банки предупредили ЦБ о возможном набеге клиентов, желающих забрать деньги
ЦБ: банки ждут роста спроса на ипотечные кредиты и снижение ставок