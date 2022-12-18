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Россиянам дали советы по защите от кражи аккаунтов в Telegram

Россиянам дали советы по защите от кражи аккаунтов в Telegram«Прайм»: установка двухфакторной аутентификации поможет избежать кражи аккаунта в Telegram

Главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов рассказал, что нужно предпринять, чтобы обезопасить от кражи свой аккаунт в Telegram. Своими рекомендациями он поделился с агентством «Прайм».

Он отметил, что мошенники присылают различные ссылки на фишинговые страницы, при переходе на которые человеку предлагается ввести данные для входа в мессенджер. Подобные сообщения могут приходить под предлогом дарения подписки на Telegram Premium, уточнил эксперт. Затем, после кражи персональных данных человека, злоумышленники начинают писать его контактам, например, с просьбой перевести деньги больному ребенку. Голованов подчеркнул, что неосторожность рискует привести к потере аккаунта и компрометации личной переписки. Кроме того, добавил он, это поспособствует дальнейшему распространению угрозы.

Для защиты своего аккаунта от угона необходимо соблюдать правила безопасности, указал специалист. «Пользователям важно не вводить код доступа, установить двухфакторную аутентификацию везде, где возможно, а также не переходить по незнакомым ссылкам и не вводить свои конфиденциальные данные», — посоветовал он.

Минцифры России сообщило, что 17 декабря пользователи Telegram столкнулись с массовыми попытками кражи аккаунтов.

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По материалам: lenta.ru

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