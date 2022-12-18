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Россиянам рассказали о возможности попросить банк простить долг

Россиянам рассказали о возможности попросить банк простить долгАдвокат Тютюнникова: заемщик вправе попросить банк простить долг при отсутствии средств

Адвокат МКА «Центрюрсервис» Екатерина Тютюнникова рассказала, что заемщик имеет право обратиться в банк с просьбой простить долг по кредиту в случае отсутствия у него средств для выплаты задолженности. Об этом она сообщила агентству «Прайм».

Она подчеркнула, что человеку нужно самому проявить инициативу и связаться с банком для прощения долга. «Однако банки крайне редко идут прощение долга в связи с невыгодностью процедуры, ведь на проблемные кредиты финансовая организация обязана создать резерв», — уточнила адвокат.

Тютюнникова отметила, что банку выгоднее «отработать» долг заемщика через суд, списав его как безнадежный, чем просто простить его. «Банк должен "просудить" долг, предъявить исполнительный документ приставам, получить от них, например, акт о невозможности взыскания в связи с отсутствием имущества у должника», — пояснила она.

Эксперт предупредила, что прощение задолженности, как и признание ее безнадежной, занимает какое-то время, в большинстве случае на это уходит три года. В связи с этим должники часто оформляют банкротство, чтобы не дожидаться решения банка, подытожила Тютюнникова.

Ранее сообщалось, что с января этого года объем просроченной ипотеки на жилье в новостройках сократился на 11 процентов. Отмечалось, что такая тенденция обусловлена снижение числа проблемных объектов недвижимости, а также эффективностью работы государства по борьбе с долгостроями.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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