. Роза Сябитова рассказала шокирующую подноготную шоу «Давай поженимся»
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Роза Сябитова рассказала шокирующую подноготную шоу «Давай поженимся»

Роза Сябитова рассказала шокирующую подноготную шоу «Давай поженимся»
Ведущая Роза Сябитова сделала откровенное признание. Телесваха получила всенародную славу, благодаря участию в шоу «Давай поженимся». Телевизионная сваха на фоне остальных ведущих выглядела нагловатой и слишком активной, из-за чего часто повергалась критике в Сети. Однако сама Сябитова призналась, что ее поведение было частью образа, придуманного сценаристами шоу. По словам Розы, продюсеры заставляли ее даже менять тембр голоса, чтобы он звучал зычным и нарочито неприятным. Так они добивались, чтобы Сябитова была похожа на «тетку из народа». «Я ведущая развлекательных шоу, где я могу позволить себе стеб, неправильно выражать мысли. Мне очень тяжело приходилось, специально путать падежи, чтобы быть ближе к народу. Нужен был некий акцент, тембр голоса этот «буратиний»,— призналась звезда.
Напомним, шоу исчезло из сетки вещания несколько месяцев назад. Некоторые восприняли это с воодушевлением. Например, экс-участник реалити-шоу «Дом-2» Рустам Солнцев считал, что шоу «выставляло людей дебилами». К слову, ведущие программы нашли себе интересные занятия в отсутствие работы. Сябитова все свое время посвятила заботе о внучке, Василиса Володина решила покинуть проект еще в разгар пандемии, решив, что семья и здоровье важнее, а Лариса Гузеева основала бизнес с подругой, занявшись лепкой пельменей. «Друзья, мы с подругой начали делать то, что любим и умеем. Мы с Наташей запустили свою марку по-настоящему домашних пельменей!»— сообщила Лариса.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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