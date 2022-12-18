. С 27 декабря Сбербанк прекратит прием заявок на ипотеку от застройщика со ставкой менее 3%

Сбербанк с 27 декабря прекратит прием заявок на ипотеку с субсидированием от застройщика с итоговой ставкой менее 3%. Об этом рассказал заместитель председателя правления Сбера Анатолий Попов, сообщает пресс-служба Байкальского банка Сбербанка.

Попов подчеркнул, что банк поддерживает требование регулятора, так как далеко не всегда покупатели понимают условия и механизм действия таких субсидированных программ. При этом одобренные до 26 декабря включительно заявки будут выдаваться на прежних условиях, если застройщик направил в банк гарантийное письмо по ней до 25 декабря. Если субсидия не была направлена в указанный срок, то банк переводит заявку на стандартные условия без субсидии, пояснил зампред правления Сбербанка.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина осенью говорила, что ипотечные ставки от банков, близкие к нулю, — так называемые ипотеки от застройщиков — это маркетинговая акция и вводят заемщиков в заблуждение, поэтому Банк России будет принимать меры. Она отмечала, что застройщики, предлагая нулевую ипотеку, завышают стоимость квартир на 20-30%, и часто переплата из-за этого оказывается даже больше, чем снижение процентов по кредиту.

ПАО Сбербанк

Подробно

Условия: риобретение строящегося жилья или жилья в готовой новостройке у компании-продавца; Срок завершения строительства не ограничен условиями акции;​​​​​​​ Возможность приобретения строящихся апартаментов; Расчеты через Сервис безопасных расчетов; Возможность выдачи кредита частями: Сумма кредита разбивается на 2 равных части. Первая часть перечисляется после регистрации ДДУ (договор долевого участия) . Вторая часть перечисляется через определенный срок после первой части (но не позднее 24 месяцев с даты выдачи первой части и до подписания передаточного акта). Срок перечисления 2-ой части фиксируется в ДДУ. Валюта кредита Рубли РФ Мин. сумма кредита 300 000 рублей. Макс. сумма кредита: Не должна превышать меньшую из величин: 85% договорной стоимости кредитуемого жилого помещения 85% оценочной стоимости иного объекта недвижимости, оформляемого в залог Срок кредита до 30 лет Первоначальный взнос от 15% Комиссия за выдачу кредита отсутствует Обеспечение по кредиту Залог кредитуемого или иного жилого помещения На период до оформления в залог кредитуемого жилого помещения требуется оформление залога имущественных прав (для объектов недвижимости, прошедших отбор в Сбербанке) либо поручительства физических лиц. В случае оформления в обеспечение по кредиту залога жилого дома, расположенного на земельном участке, требуется одновременное оформление залога этого земельного участка. Страхование Обязательное страхование передаваемого в залог имущества (за исключением земельного участка) от рисков утраты/гибели, повреждения в пользу Банка на весь срок действия кредитного договора. География Вся РФ (в рамках программы субсидирования кредитование осуществляется исключительно тем территориальным банком ПАО Сбербанк, на территории обслуживания которого возводится строительный объект, за исключением Московского и Среднерусского банков - кредитование по строительным объектам, расположенных на территории г. Москвы и/или Московской области, возможно Московским и/или Среднерусским банками)

