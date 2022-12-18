. С пациентами военного госпиталя в Иркутске работают реабилитологи и психологи

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев 18 декабря посетил военный госпиталь в Иркутске. От благотворительного фонда «Звезда» госпиталю передали сертификат на приобретение переносного аппарата низкочастотной магнитотерапии для реабилитации военнослужащих — участников специальной военной операции, сообщает пресс-служба областного правительства.

На встрече в госпитале обсудили вопросы взаимодействия между военными и гражданскими медиками. Несколько раненых проходят лечение в областной клинической больнице. На прошлой неделе минздрав региона привлек к работе с пациентами госпиталя специалиста-реабилитолога и психологов. Как рассказал Игорю Кобзеву главный врач областной клинической больницы Пётр Дудин, все врачи оказывают пациентам квалифицированную помощь.