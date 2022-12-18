. Семен Слепаков должен огромную сумму по налогам

Артист Семен Слепаков сбежал, чтобы деньги не платить, считает Поплавская. Подноготную раскрыла актриса Яна Поплавская. Шоумен Семен Слепаков в числе многих знаменитостей покинул Россию весной, эмигрировав в Израиль. Оттуда артист пристально следит за происходящим, периодически критикует родину и происходящее на ее территории. Однако, как считает актриса Яна Поплавская, причина бегства Слепакова кроется вовсе не в гражданской позиции.Поплавская узнала, что Слепаков остался должен государству почти 19 млн рублей — информация вскрылась буквально накануне. И у нее все встало на свои места. «Что могло заставить человека бежать из России и обсирать ее почем свет стоит? Просто жаба. Вот откуда уши растут, — написала актриса в своем Telegram. — Была бы идея, настоящая боль за Украину. Оказывается, просто не хотелось отдавать налоги».