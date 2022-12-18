. Семен Слепаков должен огромную сумму по налогам
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Семен Слепаков должен огромную сумму по налогам

Семен Слепаков должен огромную сумму по налогам
Артист Семен Слепаков сбежал, чтобы деньги не платить, считает Поплавская. Подноготную раскрыла актриса Яна Поплавская. Шоумен Семен Слепаков в числе многих знаменитостей покинул Россию весной, эмигрировав в Израиль. Оттуда артист пристально следит за происходящим, периодически критикует родину и происходящее на ее территории. Однако, как считает актриса Яна Поплавская, причина бегства Слепакова кроется вовсе не в гражданской позиции.
Поплавская узнала, что Слепаков остался должен государству почти 19 млн рублей — информация вскрылась буквально накануне. И у нее все встало на свои места. «Что могло заставить человека бежать из России и обсирать ее почем свет стоит? Просто жаба. Вот откуда уши растут, — написала актриса в своем Telegram. — Была бы идея, настоящая боль за Украину. Оказывается, просто не хотелось отдавать налоги».
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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