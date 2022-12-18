. Шеф польской полиции сам выстрелил себе под ноги из украинского подарка

Главный комендант полиции Польши Ярослав Шимчик в интервью радиостанции RMF FM рассказал, что в ходе визита на Украину ему подарили боевые гранатометы. Оружие Шимчик принял за отработанное и поэтому случайно выстрелил.

"Когда я переставлял использованные гранатометы, которые были подарками от украинцев, произошел взрыв. Взрыв был мощным - сила удара пробила пол, а с другой стороны повредила потолок", - поделился шеф польской полиции.

Радиостанция, ссылаясь на источники в польской делегации, отмечает, что на Украине Шимчику подарили два противотанковых гранатомета, предположительно, RGW-90. Чиновники, однако, заверили, что оружие уже было использовано. Первый "подарок" главному коменданту вручил начальник Национальной полиции Украины, а второй - руководитель Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"Глава польской полиции, в свою очередь, сообщил нам, что на следующий день после возвращения с Украины он хотел перенести подарки в заднюю часть своего кабинета. В тот момент, когда он переставил вертикально на полу один из гранатометов, произошел взрыв", - передаёт RMF FM.



Накануне начальника польской полиции Ярослава Шимчика доставили в больницу после обрушения потолка в здании комендатуры в Варшаве прямо под его кабинетом. В тот день причиной обрушения назвали взрыв в "секретном помещении, где находятся устройства, связанные с обеспечением охраны объектов главной комендатуры полиции".