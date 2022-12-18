. Шеф польской полиции сам выстрелил себе под ноги из украинского подарка
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Шеф польской полиции сам выстрелил себе под ноги из украинского подарка

Шеф польской полиции сам выстрелил себе под ноги из украинского подарка

Главный комендант полиции Польши Ярослав Шимчик в интервью радиостанции RMF FM рассказал, что в ходе визита на Украину ему подарили боевые гранатометы. Оружие Шимчик принял за отработанное и поэтому случайно выстрелил.

"Когда я переставлял использованные гранатометы, которые были подарками от украинцев, произошел взрыв. Взрыв был мощным - сила удара пробила пол, а с другой стороны повредила потолок", - поделился шеф польской полиции.


Радиостанция, ссылаясь на источники в польской делегации, отмечает, что на Украине Шимчику подарили два противотанковых гранатомета, предположительно, RGW-90. Чиновники, однако, заверили, что оружие уже было использовано. Первый "подарок" главному коменданту вручил начальник Национальной полиции Украины, а второй - руководитель Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"Глава польской полиции, в свою очередь, сообщил нам, что на следующий день после возвращения с Украины он хотел перенести подарки в заднюю часть своего кабинета. В тот момент, когда он переставил вертикально на полу один из гранатометов, произошел взрыв", - передаёт RMF FM.

Накануне начальника польской полиции Ярослава Шимчика доставили в больницу после обрушения потолка в здании комендатуры в Варшаве прямо под его кабинетом. В тот день причиной обрушения назвали взрыв в "секретном помещении, где находятся устройства, связанные с обеспечением охраны объектов главной комендатуры полиции".

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Ким Чен Ын с сестрой пропустили годовщину смерти отца
Ким Чен Ын с сестрой пропустили годовщину смерти отца
Шойгу проинспектировал российские войска в зоне СВО
Шойгу проинспектировал российские войска в зоне СВО
Шеф польской полиции сам выстрелил себе под ноги из украинского подарка
Шеф польской полиции сам выстрелил себе под ноги из украинского
Власти разработают единую концепцию архитектурного облика Байкальска
Власти разработают единую концепцию архитектурного облика Байкальска
В Иркутске на Теплых озерах провалился под лед 45-летний мужчина
В Иркутске на Теплых озерах провалился под лед 45-летний мужчина
ЧП: Разбился вертолет в Бурятии
ЧП: Разбился вертолет в Бурятии
Ирина Хакамада рассказала о дружбе мужчины и женщины
Ирина Хакамада рассказала о дружбе мужчины и женщины
Кристина Асмус стала посмешищем после публичного скандала с мужем
Кристина Асмус стала посмешищем после публичного скандала с мужем
Жениха Татьяны Булановой затравили в сети
Жениха Татьяны Булановой затравили в сети
Ольга Орлова рассказала о танцах дочки в животе
Ольга Орлова рассказала о танцах дочки в животе
Наташа Королева выступала перед бандитами
Наташа Королева выступала перед бандитами
Валерия Ланская рассказала о своем возлюбленном
Валерия Ланская рассказала о своем возлюбленном

Топ на сегодня

По мнению Безверховой, Барзиков — подлый и трусливый
По мнению Безверховой, Барзиков — подлый и трусливый
В Иркутске пройдут "Новогодние игры «Энергия» по хоккею с мячом
В Иркутске пройдут "Новогодние игры «Энергия» по хоккею с мячом
Муж певицы Славы проводит время с молодыми девушками
Муж певицы Славы проводит время с молодыми девушками
В США отменили запрет на допуск к секретным данным «отцу атомной бомбы»
В США отменили запрет на допуск к секретным данным «отцу атомной
Алена Шишкова шокировала Викторию Боню своим опухшим лицом
Алена Шишкова шокировала Викторию Боню своим опухшим лицом

Еще по теме

В Варшаве при взрыве самодельной бомбы погиб один человек
Саакашвили не намерен просить политического убежища у Польши
На границе Польши и Украины заблокировано движение
Саакашвили не собирается просить политического убежища у властей Польши