. Шойгу проинспектировал российские войска в зоне СВО
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Шойгу проинспектировал российские войска в зоне СВО

Шойгу проинспектировал российские войска в зоне СВОМинистр обороны Шойгу проинспектировал российские войска в зоне СВОСюжетСпециальная военная операция на Украине

Министр обороны Сергей Шойгу прибыл в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщается в Telegram-канале военного ведомства.

Министр совершил облет районов дислокации войск и проверил передовые позиции российских подразделений, найдя время на общение с военнослужащими.

Также Шойгу заслушал на пункте управления группировкой доклады командующих о текущей обстановке на операционных направлениях. Он уделил особое внимание на организацию всестороннего обеспечения войск, условий размещения личного состава в полевых условиях, а также работу медицинских и тыловых подразделений.

17 декабря в Минобороны отчитались, что с начала спецоперации на Украине было уничтожено 344 самолета, 184 вертолета и 7638 единиц специальной военной автомобильной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Помимо этого, министерство сообщило о ликвидации 7140 танков и других боевых бронированных машин, 3691 орудия полевой артиллерии и минометов, 2675 беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, были уничтожены 931 боевая машина реактивных систем залпового огня и 398 зенитных ракетных комплексов.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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