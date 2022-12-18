. Швеция проведет новые замеры на месте подрыва «Северных потоков»
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Швеция проведет новые замеры на месте подрыва «Северных потоков»

Швеция проведет новые замеры на месте подрыва «Северных потоков»Ученые в Швеции изучат последствия утечек газа из-за взрыва трубопроводов «Северный поток»Сюжет«Северный поток-2»:

Ученые Гетеборгского университета Швеции произведут новые замеры на месте подрыва газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2», чтобы изучить последствия утечек метана для Балтийского моря. Об этом сообщает агентство TT, выдержки из публикации приводит ТАСС.

Как считают специалисты, после диверсии на трубопроводах содержание метана в воде превысило норму в тысячу раз, что крайне негативно отразилось на морских обителях.

Чтобы понять масштабы бедствия, они возьмут дополнительные пробы воды неподалеку от мест взрывов. Экспедиция отправится в район инцидента 8 января и пробудет там около двух недель.

Ранее доцент в области оборонных систем шведского НИИ обороны Ханс Ливонг раскрыл вероятный способ, которым была совершена диверсия на газопроводах «Северный поток». Он предположил, что снаряды могли быть спущены с надводного судна и размещены за пределами газопроводов.

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По материалам: lenta.ru

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