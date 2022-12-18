. Солнечная активность в новогодний период: прогноз магнитных бурь с 22 декабря по 3 января 2022 года

Прогноз магнитных бурь на период с 22 декабря 2022 года по 3 января 2023 года поможет метеочувствительным людям подготовиться к непростым дням. Геошторм, который возникнет из-за повышенной солнечной активности, сказывается на самочувствии метеопатов.

Люди в дни магнитных бурь становятся вялыми, страдают от мигреней и обострений недугов. Особенно обидно, если это происходит в праздничные дни. К счастью, к непростому периоду можно подготовиться заранее.

Влияние магнитных бурь на организм человека

Вспышки на Солнце приводят к выбросу огромного количества заряженных частиц в космос. Они доходят и до нашей планеты. Магнитное поле начинает «возмущаться». Именно этот процесс и приводит к тому, что техника начинает некорректно работать, а порой и вовсе выходит из строя.

Существует теория, связанная с влиянием магнитных бурь. Официальной наукой она пока не признана, но поддерживается многими медиками.





Согласно теории, геошторм влияет на самочувствие людей. Больше всего это воздействие ощущают метеопаты. Их организмы реагируют почти на любое изменение погоды. Наиболее распространенные реакции:

головокружение, давление в висках, мигрень;

тошнота, рвота;

учащенное или замедленное сердцебиение;

тревожность или полная апатия, перепады настроения;

проблемы с засыпанием, но при этом отмечается сонливость;

ломота в суставах;

слишком высокое или пониженное давление, его скачки.

Метеочувствительные люди чувствуют даже слабые бури. Большинство здоровых людей их не ощущают, но мощный геошторм влияет практически на всех.

Прогноз магнитных бурь с 22 декабря 2022 года по 3 января 2023 года





Научные сотрудники рассказали, каким будет геошторм в новогодний период. Увы, солнечная активность достаточно высока.

Прогноз магнитных бурь на предновогодний период и первые дни 2023:

22 декабря ― 5 баллов;

23-24 декабря ― 4;

25-28 декабря ― 5;

29 декабря ― 4;

30 декабря ― 3;

31 декабря ― 4;

1-2 января ― 3;

3 января ― 5 б.

Высокая активность Солнца негативно скажется на состоянии метеозависимых людей. Особенно напряженным будет период с 25 по 28 декабря.

Как защититься от геошторма в новогодний период





Врач-кардиолог Ирина Лутик поделилась советами, как можно смягчить влияние магнитных бурь. Для этого нужно защитить главные системы: сердечно-сосудистую, дыхательную и нервную. Советы достаточно простые:

пить больше воды;

спать не менее 7 часов;

гулять на свежем воздухе;

не переедать, есть меньшие порции;

не пропускать приемы пищи;

заниматься физкультурой;

черный чай заменить травяным;

не изнурять себя физическими и умственными нагрузками;

отказаться от курения и алкоголя;

беречь себя от стрессов.

Людям с хроническими недугами стоит держать под рукой препараты для стабилизации состоянии. Не лишним будет регулярно измерять пульс и артериальное давление.