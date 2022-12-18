. Состояние директора Русского дома в ЦАР после покушения остается тяжелым

Состояние директора Русского дома в Центральноафриканской республике Дмитрия Сытого после покушения на него, совершенного в пятницу, 16 декабря, остается стабильно тяжелым. Об этом сообщает посольство России в ЦАР.

Дипломаты отметили, что пострадавшему потребуется экстренная эвакуация в Россию. Ранее он был госпитализирован в Банги после того, как взорвалась отправленная ему посылка.

«Состояние директора Русского дома Дмитрия Сытого остается стабильно тяжелым. Врачи продолжают бороться за его жизнь. Дмитрию Сытому понадобится экстренная эвакуация в Россию для восстановления здоровья», — говорится в сообщении, опубликованном на странице посольства в Facebook*.

Как сообщает РИА Новости, ранее Сытый, по словам главы полиции ЦАР Бьенвеню Зокуэ, уже обращался в местным правоохранителям. В то же время высокопоставленный чиновник сообщил агентству, что полиция в настоящий момент разбирается, как компания DHL могла доставить подобную посылку.

В российском МИД, как писала «Парламентская газета», рассчитывают, что компетентные органы ЦАР в ходе оперативного расследования найдут виновных в покушении на Сытого, которые затем понесут заслуженное наказание за свершенное преступление.

Власти республики, в свою очередь, на самом высоком уровне заявили о готовности сотрудничать с российской стороной в ходе расследования.

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