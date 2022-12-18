. Стас Садальский пригласил Пугачеву в Россию на Новый год
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Стас Садальский пригласил Пугачеву в Россию на Новый год

Стас Садальский пригласил Пугачеву в Россию на Новый год
Актер Стас Садальский решил поддержать Аллу Пугачеву в своем Телеграм-канале. Алла Пугачева по сей день слышит в свой адрес критику и осуждение от земляков за свою эмиграцию. На ее защиту решил встать актер Станислав Садальский. Он на манер сатирика Михаила Задорнова написал речь о том, как все плохо в стране, но еще хуже – Примадонна.
«А вас не устраивает Пугачева?! Не позорьтесь и заткнитесь. Вы только вдумайтесь: Пугачёва у нас монстр, чудовище! Алла, приезжай на Новый Год в Россию», - пригласил звезду актер в своем Telegram-канале. Кстати, сама Пугачева ничего не обещала по поводу своего возвращения в Россию. Она, судя по всему, весело живет в Израиле, где обосновалась с семьей – мужем и малолетними детьми. Звезда не пропускает ни одно мероприятие с участием соотечественников на Земле Обетованной.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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