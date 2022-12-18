. Суд рассмотрит уголовное дело о подлоге в отношении директора спорткомплекса в Хомутово

В Иркутской области суд рассмотрит уголовное дело в отношении генерального директора спортивного комплекса в Хомутовском МО. Злоумышленницу обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 285 и частью 1 статьи 292 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями» и «Служебный подлог», сообщает СУ СК России по Иркутской области.

Следователи завершили расследование уголовного дела. По версии следствия, в 2020 году обвиняемая заключила контракт с подрядной организацией на строительство спортивного оздоровительного комплекса в поселке Плишкино Иркутского района. Согласно документации, подрядчик должен был поставить спортивное и медицинское оборудование, которое заказчица оплатила за счет областного бюджета.

В ходе проверки выявили, что фактически оборудование для спорткомплекса в Плишкино поставлено не было. Злоумышленница заключила с подрядной организацией фиктивный договор хранения. В результате бюджету Иркутской области причинен ущерб на сумму более 2,7 миллиона рублей. Кроме того, противоправные действия нарушили охраняемые законом интересы государства, так как спорткомплекс строился по нацпроекту «Демография». Прокуратура Иркутского района утвердила обвинительное заключение.

Ранее подрядчика оштрафовали за срыв сроков строительства спортивно-оздоровительного комплекса в поселке Плишкино. 15 ноября комплекс открыли.